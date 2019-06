Ein Stargast in Ainhofen

Hoher Besuch: Anlässlich des 500-jährigen Bestehens der Ainhofener Wallfahrtskirche war Erzbischof Pierbattista Pizzaballa aus Jerusalem zu Gast. Er berichtete vom schweren Stand der Christen in seinem Land.

Ainhofen – Gläubige haben in der Wallfahrtskirche „Zu unserer lieben Frau“ in Ainhofen das 500-jährige Wallfahrts-Jubiläum gefeiert. Deshalb kamen heuer besonders viele Wallfahrer zu diesem Kleinod.

Der Stargast unter den Wallfahrern war am Montagabend Erzbischof Pierbattista Pizzaballa, der Administrator des Patriarchates von Jerusalem. Der hohe Kirchenvertreter zog zusammen mit weiteren neun Geistlichen unter Lobgesang in die Ainhofner Kirche ein, die sich für so viel Geistlichkeit fast zu klein erwies. Zum Einkleiden mussten die Mitbrüder des Bischofs aus Platzgründen die Sakristei verlassen und den Altarraum nutzen.

Für den Pfarrverband Indersdorf war es eine große Ehre und ein Novum zugleich, dass ein Erzbischof aus Jerusalem in der Wallfahrtskirche von Ainhofen eine Pontifikal-Messe in größtenteils lateinischer Sprache feiert. Mitbeten konnten da auf jeden Fall noch die Ministranten der alten Schule, die ihr Confitior und das Suscipiat von früher her noch beherrschten.

Zwei Stunden vor der Pontifikal-Messe feierte Pizzaballa schon in der Klosterkirche von Indersdorf eine feierliche Vesper. Im Anschluss gab es einen Stehempfang mit Gläubigen aus der Gemeinde Indersdorf.

„Ich freue mich sehr, dass zum 500-jährigen Aufblühen der Wallfahrt nach Ainhofen der Erzbischof von Jerusalem bei uns ist“, sagte Pfarrer Dr. Stefan Hauptmann in der kleinen Wallfahrtskirche.

Eine Meisterleistung bot der Pfarrverbands-Chor unter der Leitung von Dr. Christian Paukner, dessen Gattin Ekatherina die Orgelmusik mit ihrer Geige begleitete. Die Einheimischen freuten sich besonders, dass der Chor das Ainhofner Wallfahrer-Lied sang.

Hochinteressant war die Predigt des Erzbischofs. Er ist Norditaliener und ließ von einem anderen Franziskaner-Pater übersetzen. „Ich sehe, wie wichtig hier in Bayern der christliche Glaube ist“, unterstrich Pizzaballa. Im Heiligen Land hätten es Christen schwer, weil sie nur ein Prozent der Bevölkerung stellen. Davon seien nur die Hälfte Katholiken. Man dürfe dort christliche Zeichen wie Kreuze oder Marterl nicht zeigen. Die Christenheit sei dort schon immer eine Minderheit. „Aber unseren Glauben und unsere Anhänglichkeit an unseren Glauben erhalten wir uns“, versicherte der Erzbischof.

Er erlebe eine gewisse Verfolgung der Christen im gesamten Nahen Osten: Besonders eklatant sei es im Norden von Syrien. „Aber wir dürfen dennoch unseren Glauben nicht aufgeben. Auch wenn alles verloren scheint, gibt es trotzdem noch Hoffnung im Glauben“, sagte Pizzaballa.

Er sei „überrascht, so der Gast aus Jerusalem, dass an einem normalen Wochentag hier in Ainhofen so viele Menschen im Gebet zusammenkommen. Dann fügte er verschmitzt hinzu: „Ich weiß allerdings nicht, ob der Pfarrer Sie gedrängt hat, hierher zu kommen.“

Bevor der Erzbischof zusammen mit seinen Mitbrüdern und einer großen Ministratenschar aus der blumengeschmückten Kirche ausziehen durfte, hatte er noch die Aufgabe, einen Korb voller Brote zu segnen. Hier ging es um Backwaren, die gegen Spenden im Rahmen der Pfingstnovene verteilt wurden.

