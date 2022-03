Klosterjubiläum in Indersdorf: Jetzt wird halt 900+2 Jahre gefeiert

Teilen

Der Festausschuss, v.l.: Geschäftsleiter Klaus Mayershofer, Anton Wagatha, Kulturreferentin Anita Engelbrecht, Bürgermeister Franz Obesser, Koordinatorin Anna-Maria Schlatterer, Kulturreferent Helmut Ebert, Hans Kornprobst und Pfarrer Dr. Stefan Hauptmann. Auf dem fehlt Realschuldirektor Klaus Fortner. © hr

Indersdorf will sein Klosterjubiläum endlich angemessen begehen. Das coronakonforme Programm sieht nun verschiedene sportliche wie gesellschaftliche Veranstaltungen sowie ein Weinfest vor.

Indersdorf – Das Kloster Indersdorf hatte vor zwei Jahren sein 900. Jubiläum. Gefeiert werden konnte es leider nicht. Anfang Mai 2020 mussten alle Veranstaltungen wegen Corona auf Eis gelegt werden, und auch im Folgejahr gab es pandemiebedingt keine Möglichkeit, diesen Höhepunkt gebührend nachzufeiern.

Jetzt ist 2022, und, wie Bürgermeister Josef Obesser zusammenfasst: „Wir haben immer noch die Masken auf, aber wir haben uns entschieden, wenn auch in abgespeckter Form, verschiedene Veranstaltungen durchzuführen.“ Das Jubiläum bekommt den neuen Titel „900+2 Jahre Kloster Indersdorf“.

Der Festausschuss freut sich sehr, das neue Festprogramm zu präsentieren. Die Angebote sind in verschiedene Module eingeteilt. Das Programm beginnt mit drei Fotovorträgen im März und April zum Thema „Indersdorfer Ansichten in den Jahren 1900 bis 1960“ im Augustiner Chorherrenmuseum. Bereits am 27. März öffnet das Museum wieder. Ergänzend zur Dauerausstellung werden in diesem Jahr zwei besondere Themenvorführungen angeboten: „Das Scriptorium im Wandel der Zeit“ und „900 Jahre Brandgeschichte Kloster Indersdorf“. Im Veranstaltungskalender finden sich zudem sechs Klosterführungen und eine Nachtkirchenführung im Mai mit dem Titel „Die Reliquien und hl. Leiber in der Klosterkirche“. Die geplante Radtour „Treten und Beten“ zu den Wallfahrtskirchen in der Gemeinde, ein Picknick im Klostergarten mit Live-Musik und zum Abschluss des Jubiläumsjahres ein Weinfest im Barocksaal sind weitere Programm-Höhepunkte.

Leider kein Mittelalter-Fest

Wichtig sei es dem Festkomitee, „allen interessierten Bürgern das Kloster zugänglich zu machen“, betont Anton Wagatha. Der Vorsitzende des Heimatvereins erinnert daran, dass für gewisse Veranstaltungen eine Anmeldung wichtig ist.

Heimatverein, Kirche, Schule, Rathaus und Gemeinderat haben das Angebot gemeinsam zusammengestellt. „Es ist eine tolle Sache, und es hat immer Spaß gemacht“, fasst Bürgermeister Obesser die Zeit der Vorbereitung zusammen. Leider gibt es keinen Ersatztermin für die damals geplante große Auftaktveranstaltung, und auch das Mittelalter-Fest entfällt, was Obesser sehr bedauert.

Wer es vor zwei Jahren versäumt hat, sich die Festzeitschrift zum Klosterjubiläum zu beschaffen, es sind noch Exemplare da (ein gesonderter Bericht folgt). Eine genaue Übersicht aller Veranstaltungen ist dem Festprogramm zu entnehmen, das auch über die Internetseite der Martktgemeinde www.markt-indersdorf.de oder www.900-jahre-kloster-indersdorf.de abrufbar ist. Roswitha Höltl

Lesen Sie auch Wirre Vorwürfe gegen Ukraine und Oligarchen: Putin zeigt sich unerbittlich und zerschlägt alle Hoffnungen Hoffnung keimte in den Ukraine-Russland-Verhandlungen zuletzt auf, doch denen versetzte Präsident Putin nun einen herben Dämpfer. Der News-Ticker. Wirre Vorwürfe gegen Ukraine und Oligarchen: Putin zeigt sich unerbittlich und zerschlägt alle Hoffnungen Ukraine-Flüchtlinge zurück nach München geschickt: Heftige Diskussion entfacht - Helfer kritisiert Landratsamt Viele Ukrainer, die vor Putins Krieg flüchten, kommen derzeit in Bayern an. Der Landkreis Miesbach schickte einen Bus voller Flüchtlinge zurück nach München. Darüber ist nun eine Diskussion entbrannt. Ukraine-Flüchtlinge zurück nach München geschickt: Heftige Diskussion entfacht - Helfer kritisiert Landratsamt

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Dachau-Newsletter.