Bei Ainhofen: Unimog kracht gegen Baum

Der Fahrer und mehrere Insassen dieses Unimog verunfallten am Dienstag kurz vor Ainhofen. © ost

Ein schwerer Unfall hat sich am Dienstag bei Ainhofen ereignet. Die Fahrerkabine eines Unimog schlitterte dabei nur wenige Zentimeter an einem Baum vorbei.

Ainhofen ‒ Viel Glück hatten die Insassen eines Unimog am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr kurz vor Ainhofen.

Update: Ein 53-jähriger Unimog-Fahrer wurde bei dem Unfall auf der Kreisstraße DAH 16 (wir berichteten) leicht verletzt worden. Der Mann aus dem Landkreis Dachau war mit einem Gespann, bestehend aus Unimog und Anhänger, zwischen Gundackersdorf und Ainhofen unterwegs. Als Beifahrer befand sich ein 21-Jähriger im Unimog.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 81-Jähriger aus dem Landkreis Pfaffenhofen mit seinem Opel von Edenholzhausen in Richtung Kreisstraße DAH 16. Er bog nach rechts in die Kreisstraße ein und missachtete laut Polizei die Vorfahrt des Gespanns. Der 53-Jährige geriet beim Ausweichversuch ins Schleudern und kippte mit seinem Gespann auf die rechte Fahrzeugseite. Das Zugfahrzeug prallte gegen einen Baum, die Metallstangen rutschten vom Anhänger und beschädigten die Leitplanke. Am Gespann und an der Leitplanke entstand ein Gesamtsachschaden von über 50 000 Euro.

Es kam zu keinem Zusammenstoß mit dem Opel. Die beiden Insassen des Unimog wurden zur Abklärung von Verletzungen in ein umliegendes Klinikum verbracht. Letztlich wurde der 53-Jährige leicht verletzt, sein Mitfahrer erlitt keine Verletzungen. Der Unimog samt Anhänger konnte durch Helfer einer anliegenden Gemeinde wieder aufgestellt werden.

