Abschied vom Rekordjahrgang: Noch nie gab es am Gymnasium Markt Indersdorf so viele Einser-Abiturienten

Teilen

Seit 2019 verabschiedete erstmals wieder eine volle Schulaula die Abiturienten am GMI. © Höltl

Noch nie gab es am Gymnasium Markt Indersdorf so viele Einser-Abiturienten.

Indersdorf – Begleitet von dem Musikstück „The final Countdown“ von Europe haben die 115 Absolventen des diesjährigen Abiturjahrgangs die Aula im Gymnasium Markt Indersdorf betreten. „Es ist ein besonderer Moment“, begrüßte Rektor Thomas Höhenleiter dort reichlich Publikum. Erstmals seit 2019 konnte dort wieder ein Festakt zur Verabschiedung veranstaltet werden. Und: Es kamen viele Ehrengäste und Familienmitglieder.

„Scharf wie WASABI“

Über das diesjährige Motto „Scharf wie WASABI“ war er ein bisschen verwundert, er fragte seine Abiturienten: „Was macht Ihre besondere Schärfe aus?“ Diese verursache unter Umständen körperliche Reaktionen, und so überlegte er, dass bei diesem Abschied wohl eher ein Gefühl der großen Erleichterung überwiege. Aber „nicht, weil wir froh sind, dass Sie gehen“, fügte er schnell hinzu.

Die Erleichterung sei da, „weil Sie sich alle hervorragend geschlagen haben“. Den neuen Noten-Rekord (wir haben berichtet), den könne man allerdings sehr wohl als „echt scharfes Ergebnis“ bezeichnen, lobte Höhenleitner seinen Abschlussjahrgang.

Außerordentliche Flexibilität

Eine außerordentliche Flexibilität habe die Pandemie nicht nur den Schülern, sondern auch den Lehrkräften abverlangt, und ganz besonders den beiden Oberstufenkoordinatoren Kirsten Kube und Christian Specht. Die stellvertretende Landrätin Marese Hofmann gratulierte ebenso wie der Elternbeiratsvertreter Oliver Stephan.

Eine klare Ansage machten die beiden „Labertaschen“, wie sich selbst bezeichneten, Anna Wittmer und Stefan Sedlmair. Sie erzählten davon, dass die Lernmotivation manches Mal eher mäßig war, wie sie Spitznamen von den Lehrkräften bekamen und kleine Corona-Monster an Internetproblemen und roten Ampelschaltungen schuld waren.

Noten hingen im Übrigen nicht nur vom Talent, sondern auch von Glück und Zufall ab. „Wir alle haben unsere vielfältigsten Talente –ganz egal ob auf handwerklicher, sozialer oder persönlicher Ebene“, und „wir finden unseren Weg“. Dafür gab’s spontanen Applaus vom Publikum.

Schulleiter zitiert Kant

Höhenleitner ging darauf ein, dass bestimmten Generationen gerne gewisse Charaktereigenschaften und Verhalten zugeschrieben würden. Die heutige Jugend gebe da ein düsteres Bild ab, glaube man so manchem Zeitgenossen. Für ihn haben seine Schüler aber das Gegenteil bewiesen – sie brächten Fähigkeiten und Fertigkeiten mit, die ihresgleichen suchten. Er gab seinen Schülern die Frage mit: „Wieviel Freiheit für neues Denken lassen wir zu?“ Und er zitierte Immanuel Kant, dass „die Freiheit des Einzelnen dort endet, wo die Freiheit des Anderen beginnt“.

Musikalisch umrahmt wurde die feierliche Veranstaltung durch das Vocalensemble unter der Leitung von Tanja Wawra, von Raphael Luca an der Violine, Franziska Fischer und Elias Kroiß an der Gitarre und dem Lied „A Million Dreams“, gesungen von Hannah Heinzinger und Raphael Luca, die von der Fachbereichsleiterin Musik, Corinna Barth, an der Ukulele begleitet wurden.

Das Team Technik hatte wie immer alles hervorragend im Griff, denn technische Pannen am GMI gibt es eben nur, wie Stefan Sedlmair verriet, wenn Corona-Monster am Werk sind.

Mit der Übergabe der Zeugnisse erhielten alle 115 Absolventen eine Rose, und Bürgermeister Franz Obesser und weitere Ehrengäste würdigten besondere Leistungen mit einer Vielzahl gesonderter Auszeichnungen. Noch nie gab es am GMI einen so guten Gesamtschnitt und noch nie gab es so viele Abiturienten, die die Traumnote 1,0 erreicht haben. Auf die Frage, wie man das schafft, verriet Luca Marie Rainer, es sei eine Kombination verschiedener Aspekte: eine gute Fehleranalyse, Interesse, Ehrgeiz und die tolle Unterstützung der Lehrer und Mitschüler. Der Spaß dürfe nicht fehlen, denn bei dem, „was Spaß macht, wird man meistens auch gut“. Und die 1,0-Absolventin Linda Had ergänzte sogar, dass zum guten Abitur das Entspannen und „das Leben genießen“ ganz wichtig seien.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Dachau-Newsletter.

Roswitha Höltl