Verabschiedung der Realschüler: „Die erste wichtige Etappe ist geschafft“

Feierten gemeinsam den Abschuss: Lehrer, Schüler und Eltern im Klostergarten. © hr

Die Absolventinnen und Absolventen der Vinzenz-von-Paul-Realschule in Indersdorf sind feierlich verabschiedet worden.

Indersdorf – „We are so young, so young now“ – diese Textzeile aus dem Lied „So Young“ von The Corrs passt zur Situation der Absolventen der Realschule Vinzenz von Paul. Das Lehrerteam Christine Groß, Maria Sailer, Corinna Reif und Sebastian Kriegl hat mit diesem Lied die diesjährigen Schulabgänger mit ihren Familien und ihren Gästen im Klostergarten zum Zieleinlauf begrüßt.

Zieleinlauf deswegen, weil Konrektorin Margot Hage die vergangenen zehn Jahre ihrer Schüler mit der Tour de France verglich. Für die fünf Abschlussklassen, die an diesem Tag alle einzelnen verabschiedet wurden, ist „die erste wichtige Etappe geschafft“.

Für manche war die „Tour de Schule“ eine permanente Flachlandetappe, auf der man gemütlich dahingerollt ist“, für die meisten „eine abwechslungsreiche Hügellandschaft, wo es mal bergauf und bergab ging“ und für wenige eine „permanente Bergetappe, auf der man sich oftmals anstrengen musste“.

Sie rundete das Ganze ab, dass die 135 Absolventen zum Abschied das „gelbe Trikot“ in Form von Abschlusszeugnissen überreicht bekamen und dass es in diesem Jahr „ein außergewöhnlicher Jahrgang mit extrem guten Noten“ ist, da bei 27 Schülern eine „1“ vor dem Komma steht.

Die Jahrgangsbesten sind Liliana Marie Keller (10a) mit einem Schnitt von 1,09 und Simone Hecht (10b) und Lena Jodas (10e), die beide einen Schnitt von 1,18 erreicht haben. Als Beste erhielt Liliana Marie Keller ein Sprach-Stipendium von der Sparkasse Indersdorf.

Für die nun folgenden nächsten Etappen im Leben erinnerte die stellvertretende Landrätin Marese Hofmann daran, dass alle „Teil der Gestaltung der Zukunft sind“ und Bürgermeister Franz Obesser wünscht allen Schülern, dass sie weiterhin neugierig bleiben und alle die verschiedenen Optionen und Alternativen, die sich bieten, anschauen werden.

Von einem wahren Geschenk sprach die Elternbeiratsvorsitzende Nina Kammhuber, dass man sich jetzt wieder gegenüberstehen und die Untertöne hören kann, Gestik erleben und die Aura fühlen darf. In der Vergangenheit, in der die Schrift-Bild-Ton-Kommunikation dominierte, übernahmen oftmals Emojis diese wirkungsvollen Zwischentöne.

Und manchmal gibt die eigene Mutter wertvolle Hinweise, wie Direktor Klaus Fortner verriet. Die „mittlere Reife“, die man auch aus der Obst- und Gemüsewelt kennt, braucht „no a bissl“, aber mit der richtigen Würze freut er sich schon heute auf die Ernte, wenn es jetzt weitergeht und Ausbildungen angefangen, weiterführende Schulen besucht oder andere Alternativen in Angriff genommen werden. Mit dem emotionalen Rausschmeißer Lied „Good Riddance“ wie Fortner es formulierte, endete der offizielle Teil – der „Turning Point“ ist jetzt erreicht und er wünscht allen „alles Gute“.

