Der letzte große Auftritt vor dem Abgang

Die letzte Bestimmung: Nachdem die Helfer die Tanne am Indersdorfer Marienplatz aufgestellt und geschmückt haben, ist er ein würdiger Christbaum für den Advent am Kloster

Advent am Kloster

von Christiane Breitenberger schließen

Für Weihnachtsliebhaber ist er im Advent ein fester Termin: der Advent am Kloster in Indersdorf. Damit sich die Besucher am Markt erfreuen können, braucht es viele Helfer. Und natürlich: den perfekten Baum.