Afrikanische Künstler haben Existenzängste

Vernissage in der Kunsthalle ConArtZ in Niederroth ohne Künstler

Von Josef Ostermair schließen

Zeitgenössische Bildhauerer aus Zimbabwe wird zur Zeit in der Kunsthalle ConArtZ in Niederroth präsentiert. Hier gibt es tolle Skulpturen zu bewundern, aber die Künstler, die für diese Werke gesorgt haben, durften wegen Corona ihr Land nicht verlassen, so dass die Ausstellung erstmals ohne Künstler auskommen muss. Viele haben Existenzängste.

Niederroth – Kirstin Diehl, Organisatorin der Ausstellung an der Münchner Straße in Niederroth, und alle Kunsthungrigen haben bei der Vernissage schwer bedauert, dass die Ausstellung heuer ohne die Künstler auskommen muss. Zimbabwe-Kennerin Diehl sagte, dass Itai Nyama, der bisher noch bei jeder Ausstellung in Niederroth dabei war und auch diesmal 14 innovative Werke dieser Kunstszene ausstellt, den Flug schon gebucht hatte, aber dann doch nicht ausreisen durfte. Gerade für Künstler sei die Situation in dem afrikanischen Staat wegen Corona äußerst schwierig, sie würden im wahrsten Sinne des Wortes hungern.

Von Itai Nyama weiß sie, dass die Angst um Arbeitsplätze im Land sehr groß sei, teilweise sogar das Wasser fehlt und er nicht wisse, wie er das Schulgeld für seine Kinder herbringen soll. Nicht besser gehe es Albert Wachi, Eddie Masaya, Kudzanai Dambaza und Tutani Mgabazi und Bernhard Matemera, die ebenfalls Skulpturen in Niederroth ausstellen und hoffen, so zu Einnahmen zu gelangen.

Die zeitgenössischen Bildhauerkünstler aus Zimbabwe orientieren sich an den Traditionen ihrer Vorfahren und dem Glauben an eine Beseeltheit der Natur, als auch an aktuellen westlichen Kunstdiskursen. Zwischen Abstraktion und Figuration, Leichtigkeit und Volumen ermöglichen die präsentierten Objekte dem Ausstellungsbesucher einen tollen Einblick in einzigartige Interpretation des Ur-Mediums der Kreativität: dem Stein.

Kristin Diehl sammelt und zeigt seit über 30 Jahren Skulpturen zeitgenössischer, renommierter und innovativer Künstler aus Zimbabwe. Von 2002 bis 2010 förderte sie junge Bildhauer und Bildhauerinnen mit einem Bildhauerwettbewerb, der unter der Schirmherrschaft der Deutschen Botschaft in Harare stand.

Diehl bat um Verständnis, dass wegen Corona bei der Vernissage in Niederroth nur das Glas erhoben werden durfte und es keine Häppchen gab. Entschädigt wurden die Ausstellungsbesucher aber durch die Vielzahl erstklassiger Werke und zwei neuen Skulpturen von Künstler Itai Nyama. „Heuer sind weitaus mehr Skulpturen zu sehen als in den letzten Jahren. Ich hoffe, dass ich einiges verkaufen und so die Künstler aus Zimbabwe unterstützen kann“, so Diehl, die sich auch auf das Grußwort von Landrat Stefan Löwl freute.

Der Landkreis-Chef wiederum freute sich, „dass die Kunst im Landkreis endlich mal wieder zu leben beginnt“. Löwl geht davon aus, dass es keinen weiteren Lockdown geben wird, und appellierte an die Landkreisbevölkerung, sich impfen zu lassen, sofern nicht bereits geschehen. Man dürfe nicht übersehen, dass Dachau ein Künstler-Landkreis ist, „und mit Kunst kommt auch die Gesellschaft voran“. Kunst habe in der Geschichte durchaus schon gesellschaftliche Umbrüche überstanden. Kunst kenne nicht nur das Kreative, sondern auch das Schaffende, dem Handwerk nahe kommende. Er wisse, „dass die Künstler aus Afrika keine Almosen von den Deutschen wollen, aber gerechtere Bedingungen. Und wir müssen aus der globalen Verantwortung heraus unseren Teil dazu beitragen“, sagte Löwl, der sich sicher war, eine Skulptur zu finden, die im Landkreis bleiben soll. All den Besuchern wünschte er „großen Kunstgenuss“.

Die Ausstellung

ist noch bis Sonntag, 18. Juli, immer freitags von 16 bis 19 Uhr, samstags von 15 bis 19 Uhr und sonntags von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Ein Besuch ist auch nach telefonischer Vereinbarung unter der Rufnummer 01 63/25 68 246 oder übers Internet unter kristin.diehl@t-online.de möglich.