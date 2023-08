Aichacher Straße in Indersdorf wird saniert

Teilen

Vorher: Die Aichacher Straße ist nur noch eine Anliegerstraße. Der Straßenbelag wurde im Laufe der Zeit stark in Mitleidenschaft gezogen. © Gemeinde

Die Aichacher Straße in Indersdorf wird umfassend saniert, weil der Zustand schlecht ist und der Kanal schadhaft.

Indersdorf – Die Aichacher Straße, einst eine stark befahrene Hauptverbindungsstraße zwischen Markt Indersdorf, Kloster Indersdorf und Langenpettenbach, erfährt gerade eine umfassende Sanierung. Mit dem Fortschreiten der Zeit und dem Bau der Umgehungsstraße verlor die Aichacher Straße ihre einstige Bedeutung und wurde zur Anliegerstraße.

Sanierungsmaßnahmen sind dringend erforderlich

Die Sanierungsmaßnahmen sind dringend erforderlich, da die Straße durch das hohe Verkehrsaufkommen, die Verlegung von Glasfaserkabeln und die Erneuerung der Wasserleitung stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Parallel zur Straßensanierung wird auch der Kanal saniert. Ein Großteil dieser Arbeiten erfolgt mit dem innovativen Inliner-Verfahren. Dabei wird ein spezieller Schlauch in das bestehende Rohr eingezogen, unter Druck an die Innenwand gepresst und anschließend mit Wärme ausgehärtet.

Nur an wenigen Stellen, an denen der Kanal stark beschädigt ist, erfolgt die Sanierung in offenen Baugruben in Zusammenarbeit mit der Straßenbaufirma.

Die Sanierungsarbeiten schreiten weiter voran. Nach den Sommerferien wird das neue Gehwegpflaster eingebaut. © Gemeinde

Die Firma Swietelsky-Faber GmbH hat bereits große Fortschritte bei der Inliner-Sanierung erzielt, während die Vorbereitungen für die Straßensanierung durch die Firma Schweiger Straßenbau GmbH im Juni begonnen haben. Um die reibungslose Obstanlieferung für die Firma Götschl nach den Sommerferien zu gewährleisten, wurde der erste Bauabschnitt vorgezogen. Dieser erstreckt sich von der Freisinger Straße bis zur Zufahrt zur Firma Götschl. Im Zuge dieser Maßnahme wurden die Gehwege und der alte Straßenbelag entfernt. Nach umfangreichen Lastplattenversuchen zur Überprüfung der Tragfähigkeit des Untergrundes konnten die Arbeiten fortgesetzt werden. Früher als geplant wurde mit dem Einbau der Granitzeiler für den Gehsteig begonnen und bereits die Tragschicht aufgebracht.

Nach den Sommerferien geht es mit dem Gehweg weiter

Nach den Sommerferien werden die Arbeiten mit dem Einbau des Gehwegpflasters fortgesetzt. In einem zweiten Bauabschnitt wird die Straße bis zum Ende der Bebauung erneuert, gefolgt von einem dritten Bauabschnitt bis zur Bundesstraße. Eine besondere Herausforderung stellt dabei die ständige Aufrechterhaltung der Feuerwehrzufahrt dar. Im letzten Schritt wird die Deckschicht, eine feine, vier Zentimeter dicke Asphaltschicht, aufgebracht. Unter Berücksichtigung günstiger Wetterbedingungen sollen die Bauarbeiten planmäßig bis Ende November 2023 abgeschlossen sein.

mm

Weitere Nachrichten aus der Region Dachau lesen Sie hier.