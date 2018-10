Das Freibad und seine 60-jährige Geschichte

Der VfB Ainhofen feiert im Hohenester-Saal von Glonn sein 60-jähriges Bestehen. Der Verein hat mit einer für heutige Verhältnisse unvorstellbaren Pionierleistung das Freibad Ainhofen geschaffen.

Ainhofen – Nahezu ohne Maschinen und Geräte, mit reiner Handarbeit machte sich vor 60 Jahren eine Gruppe junger Männer daran, erst den zur Wasserversorgung notwendigen Brunnen zu graben und dann auch das Freibad-Becken zu schaffen. Ein Blick in die Vereinschronik zeigt, dass der heute 207 Mitglieder starke Verein am 11. Oktober 1958 von 21 Männern aus der damals noch selbstständigen Gemeinde Ainhofen gegründet wurde.

Hans Bucher wurde zum Vorsitzenden gewählt und blieb über Jahrzehnte am Ruder. Das Freibad auf Bergeshöh ist auch noch nach 60 Jahren dank vieler Sanierungsarbeiten sehr gut in Schuss und wurde zu einer Naherholungsoase im Dachauer Hinterland.

Dieses Idyll ist eine ungewöhnliche Gemeinschaftsleistung der damaligen Dorfjugend. Mit nicht mal ganz hundert Mark Anfangskapital und enormem Idealismus wagte sich eine gute Mischung von Burschen und jung verheirateten Männern vor sechs Jahrzehnten daran, für 70 000 Mark ein Schwimmbad zu bauen.

Sie suchten eine Herausforderung, etwas zu schaffen, das kein anderer Ort in der weiten Umgebung hat. Deshalb bot es sich an, etwas zu bauen, wo man schwimmen oder es erlernen kann. Schließlich gibt es heute noch im Umkreis von zehn Kilometern keine öffentliche Badegelegenheit im Freien.

Der Bäckermeister Josef Furthmair, Bartholomäus Doll (Vereinskassier), Schulleiter Heinrich Schnitzler (Schriftführer) und der Vorsitzende Hans Bucher setzten die Idee für ein Freibad kurzfristig in die Tat um und suchten einen geeigneten Platz. Bald kamen noch andere hinzu und Sepp Schilcher hatte den entscheidenden Gedanken, den landwirtschaftlich nutzlosen Platz in der Mergelgrube oberhalb des Dorfes zu nehmen. Nachdem die Standortfrage gelöst war, ging es darum, zu klären, wie man „gesundes“ Wasser ins Becken bringen könnte.

In der Planungsphase gab es nicht nur Befürworter für das Projekt. Die Schar der Skeptiker, die aus moralischen Gründen so ein Bad ablehnten, war groß. In Zusammenarbeit mit dem Kultusministerium kamen die Initiatoren dennoch voran. So wurde der zur Wasserversorgung notwendige 22 Meter tiefe Brunnen auf dem Elfinger-Hof gegraben. Die eingelassenen Betonringe hatten einen Durchmesser von einem Meter. Die Arbeiter schufteten in drei Schichten rund um die Uhr und nach einigen Wochen war die Wasserversorgung hergestellt. Anschließend gruben sie die Zuleitung zum Becken und verlegten ein eineinhalb Zoll dickes Rohr von 260 Meter Länge, eineinhalb Meter tief in der Erde. Auch hier ging alles nur mit reiner Muskelkraft!

Aus der Chronik ist auch zu entnehmen, dass damals schon viel Schreibkram notwendig war, bis es zur Plangenehmigung kam. Kaum vorstellbar ist auch, wie zum Beckenbau die vielen Kubikmeter Erdreich, Lehm und Sand hin- und hertransportiert wurden.

Im Frühjahr 1960 war es soweit: Es waren die letzten Leitungen verlegt und Anfang Mai säten die Burschen den Rasen für die Liegeflächen ein. Auch die Betonarbeiten für die beiden Durchschreitebecken, die Grundmauern für die Umkleidekabinen und die WCs waren betoniert.

Am 19. Juni 1960 feierten die Ainhofer ihre Freibad-Eröffnung. Die Älteren im Ort erinnern sich noch gut an das Standkonzert beim Wirt und den Festzug durch den Ort hinauf aufs Bad. Die Wasserwacht zeigte Rettungsübungen und die Turnerjugend des TSV Jetzendorf erfreute die Besucher mit tollen Leistungen am Barren und am Pferd.

60 Jahre nach der Vereinsgründung bleibt festzustellen, dass es dem VfB Ainhofen nie einfach gemacht wurde, den Badebetrieb finanziell zu stemmen. Erst seit die Gemeinde Indersdorf finanziell unter die Arme greift und der VfB alljährlich zur Caribic-Night, der großen Badenacht des Jahres, tausende von Besuchern hat, sind die finanziellen Sorgen deutlich kleiner geworden. Mit Hans Reif, der seit 2009 an der Spitze des Vereins steht, hat der VfB einen Glücksgriff gemacht. Was er fast tagtäglich in unvorstellbarem Umfang für „sein“ Freibad ehrenamtlich leistet, verdient besondere Anerkennung. Für seinen Einsatz bekam er bereits eine Auszeichnung von der Gemeinde. Seinem Sanierungs- und Erweiterungsdrang ist es zu verdanken, dass die Anlage auf modernstem Stand ist.

Wenn das Wetter passt, ist in den Sommermonaten die Hölle los. Das zeigte sich während der Hitzeperiode in diesem Jahr mit Rekord-Besucherzahlen sehr deutlich.

Der VfB Ainhofen feiert im Hohenester-Saal von Glonn am Freitag, 5. Oktober, ab 18.30 Uhr, sein 60-jähriges Bestehen.

