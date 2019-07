Mondscheinbaden bis 4 Uhr Früh

Eine Mega-Party ist die Caribic-Night im Freibad Ainhofen: Dank des herrlichen Hochsommerwetters bescherte sie 2400 Besuchern Feierspaß und Badevergnügen bei Mondschein bis 4 Uhr früh.

Ainhofen– Immer wieder stürzten sich junge Besucher, die Minuten zuvor noch an einer der vielen Bars oder auf der Tanzfläche anzutreffen waren, ins Wasser. Das lockerte die ohnehin gute Stimmung kräftig auf. „Da kannst alle anderen Feste vergessen, wir freuen uns schon aufs nächste Jahr“, urteilten zwei befreundete Studentinnen aus Aichach und Pfaffenhofen an der Ilm.

Heuer gab es zwei musikalische Stimmungsmacher: DJ Bartho mit heißen Rhythmen in der großen Area und DJ Fives an der Malle-Bar, wo Stimmungshits von Jürgen Drews, Stefan Stürmer oder Mickie Krause Ainhofen zu Klein-Mallorca machten. Im Gegensatz zu den fünf übrigen Bars gab es hier Mix-Getränke wie Havanna-Cola oder Wodka-Lemon im Masskrug, wie beim Bierkönig in El Arenal.

Nahezu alle Ainhofner Vereine betrieben bei dem Fest Bars – angefangen vom VfB, dem Freibad-Trägerverein, bis hin zu Burschenverein und Django-Club. Erstmals war auch der Gartenbauverein mit einer Schnapsbar vertreten.

Ziel der Bemühungen aller Vereine war es, Geld in die Kasse des Freibads zu spülen. Denn ohne dieses große Fest lässt sich der Betrieb des auf Vereinsbasis geführten Freibads kaum finanzieren. „Es ist schon großartig, wie hier das ganze Dorf zugunsten des Freibads zusammenhält“, urteilte Bürgermeister Franz Obesser, der bei keiner Caribic-Night fehlt.

Ein tolles Bild boten die 100 schwimmende Plastik-Flamingos, die sich optimal als Getränke-Halter eigneten. Je später die Stunde, umso bunter das Treiben im Schwimmbecken: Die Badenden versuchten, den schwimmenden Flamingo in Lebensgröße zu erklimmen, und immer wieder trugen Freunde Hahnenkämpfe im Wasser aus.

Hungern musste bei diesem Fest niemand: Dafür sorgte ein Pizzabäcker aus Vierkirchen. Hochbetrieb herrschte auch auf der Freibad-Terrasse, hier gab es bayerische Speisen. Bewundernswert ist die Organisation des Festes: Alle, die zuvor unentgeltlich bis zu zehn Stunden in den Bars für die Besucher da waren, arbeiteten ab 4 Uhr früh beim Abbau weitere fünf Stunden, denn schließlich musste der Badebetrieb am nächsten Tag wieder weitergehen. Besonderes Lob verdienen sich ein paar Rentner, die kein Jahr beim Auf- und Abbau für dieses großeZS Fest fehlen.

ost