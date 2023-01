Fazit bei Jahresversammlung: Ainhofer Feuerwehr ist jetzt im Trockenen

Teilen

Gute Zusammenarbeit bezeugten Kommandant Markus Hirschler und Bürgermeister Franz Obesser (rechts). ost © Josef Ostermair

Kommandanten Markus Hirschler berichtet bei der Jahresversammlung der Ainhofer Feuerwehr vom vergangenen Jahr.

Ainhofen – Im Rahmen der Jahresversammlung der Freiwilligen Feuerwehr von Ainhofen kam das neue Dach auf dem Feuerwehr-Gerätehaus zur Sprache, das notwendig wurde, weil das alte Dach undicht war. Auch die aktiven Feuerwehrler waren von der Planung bis zum Ausbau des neuen Daches knapp hundert Stunden beschäftigt, was Bürgermeister Franz Obesser ausdrücklich begrüßte.

Kommandant Markus Hirschler legte einen umfassenden Bericht vor. Die Umfeldbeleuchtung auf dem neuen Dach, mit dem auch die beiden Container erfasst werden, sei noch nicht fertiggestellt. Um Heizkosten zu sparen, wolle man auch noch die Decke in der Fahrzeughalle isolieren und dem Haus auch im Innenbereich einen neuen Anstrich verpassen.

301 Übungsstunden geleistet

Wie von Hirschler zu erfahren war, zählt die Ainhofner Wehr derzeit 65 Mitglieder, wovon 22 im aktiven Dienst stehen. Laut Hirschler wurden wegen der 2022 erfolgreich absolvierten Leistungsprüfung insgesamt 301 Übungsstunden absolviert. Hirschler berichtete auch von zwei Einsätzen: Einmal ging es um eine Wohnungsöffnung in Neuried, und auch bei einem Verkehrsunfall in Höhe der ehemaligen Kläranlage in Ainhofen sei der Einsatz der Feuerwehrler notwendig geworden. Zur Sprache kamen die neue, in Gelb gehaltene Einsatzkleidung, die für alle Feuerwehren in der Marktgemeinde gleich aussehen werde.

Einigkeit bei neuer Schutzkleidung

Um Einigkeit zu demonstrieren, sollen laut Bürgermeister alle Einsatzjacken die Aufschrift „Feuerwehr Indersdorf“ tragen. Es werde bei der Anschaffung also nicht mehr unterschieden, um welche Ortsteil-Feuerwehr es geht. Darauf habe sich die Gemeinde mit den verschiedenen Kommandanten verständigen können. Obesser machte keinen Hehl daraus, dass so eine Schutzkleidung pro Mann und Nase tausend Euro kostet.

Das Zusammenwirken der Ortsteilfeuerwehren sei vorbildlich, daher stehe auch dem späteren Austausch der Schutzkleidung nichts im Wege. Die jeweils notwendige Größenbestimmung der Schutzkleidung soll am Montag, 6. Februar, erfolgen.

Die Jugend übte fleißig

Zuwachs habe die Jugend-Feuerwehr bekommen, der nun Elias Geisenhofer, Louis Bernert und Florian Riedl angehören. Entsprechend dem Bericht von Jugendleiter Benny Geisenhofer haben 2022 vier Jugendliche an 30 Stunden geübt. Heuer plane er nach den coronabedingten Ausfällen endlich einen Jugendausflug.

Geselligkeit kommt nicht zu kurz

Schriftführerin Melina Spielberger berichtete, dass die Geselligkeit im Feuerwehr-Verein generell nicht zu kurz kommt. Das zeigten ihre Ausführungen über den Volksfesteinzug in Indersdorf, einem Grillabend, das Markfest und die an die Leistungsprüfung anschließende Feier. Auch nach der Hydrantenkontrolle habe man zu einem gemeinsamen Abendessen eingeladen.

Finanzen: deutliches Plus

Dass die Ainhofner Spritzenmänner finanziell keine Probleme haben, zeigte der von Kassier Otto Polzmacher vorgetragene Kassenbericht. Die Haupteinnahmen im vergangenen Jahr waren die Jahresbeiträge (390 Euro) sowie die Zuwendungen der Gemeinde für laufende Zwecke (460 Euro), die Jugendförderung der Gemeinde (160,50 Euro) und eine 500 Euro-Spende eines von einem größeren Brandschaden Betroffenen. So konnte die Kasse der Feuerwehr 2022 mit einem deutlichen Plus abschließen.