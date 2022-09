Gemeinde übergibt Kinderbetreuung an neuen Träger: Alles aus einer Hand

Von: Christiane Breitenberger

Der Zweckverband Jugendarbeit übernimmt ab September 2023 alle Indersdorfer Kindertagesstätten - unter anderem auch das Regenbogenland. © cf

Der Zweckverband Jugendarbeit übernimmt ab September kommenden Jahres die gemeindlichen Einrichtungen für Kinderbetreuung in Indersdorf.

Indersdorf – Die Gemeinde Indersdorf wird im kommenden Jahr ihre Kinderbetreuung an einen neuen Träger übergeben: den Zweckverband Jugendarbeit mit Sitz in Haimhausen.

Der Zweckverband ist in der Gemeinde nicht unbekannt, kümmert sich seit vielen Jahren um die Jugendarbeit in der Gemeinde sowie um die Schulbezogene Jugendarbeit an der Grundschule. Zudem hat der Zweckverband bereits seit September die Mittagsbetreuung an der Grundschule übernommen.

Indersdorfs Bürgermeister erfreut: „Für uns ist es besonders charmant“

Ein Weg, der Bürgermeister Franz Obesser besonders gut gefällt, wie er in der jüngsten Gemeinderatssitzung sagte: „Für uns ist es besonders charmant, wenn die Kinder durchgehend von einem Träger begleitet werden. Noch dazu von einem, den wir seit vielen Jahren kennen und schätzen.“

Und noch eine Sache freut Obesser: Sebastian Jaeger, ehemaliger Teamleiter für die Indersdorfer Jugendarbeit, arbeitet nun wegen der Umstrukturierung wieder teils in Indersdorf, denn: Jaeger hatte im vergangenen Jahr im Zweckverband die Bereichsleitung für die Tageseinrichtungen übernommen.

Ehemaliger Teamleiter für Indersdorfer Jugendarbeit wieder in Marktgemeinde aktiv

Jaeger selbst freut sich, wieder in Indersdorf aktiv zu sein. Für ihn ist es ein Schritt zurück zu den Wurzeln, jahrelang war der Sozialpädagoge im Jugendzentrum Ansprechpartner für die jungen Leute in Indersdorf, später übernahm er dort die Leitung der Jugendarbeit. „Für mich ist es schön, Kinder zu begleiten, die später wieder von unserem Team betreut werden.“

Und auch Sozialpädagogin Carolin Patock, die als Leiterin des Elementarbereichs im Zweckverband ab September 2023 für die gemeindlichen Kitas in Indersdorf verantwortlich sein wird, ist dort keine Unbekannte. Auch sie arbeitet bereits im Indersdorfer Jugendzentrum.

Gründe für die Umstrukturierung

Für die Umstrukturierung der Kinderbetreuung in Indersdorf gibt es mehrere Gründe. Zum einen: das Wachstum. Die Kinderbetreuung ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen und umfasst heute Kinderkrippe, Kindergarten, Kinderhort, die unterschiedlichen Formen der Mittags- und Nachmittagsbetreuung an der Grundschule, die soziale Arbeit an Grund- und Mittelschule, die offene Kinder- und Jugendarbeit und nicht zuletzt die Ganztagsbetreuung an der Mittelschule sowie spätestens ab dem Jahr 2026 auch an der Indersdorfer Grundschule.

Der zweite Grund ist: die langjährige Kita-Fachbereichsleiterin Renate Krämer wird im Juli 2023 in den Ruhestand gehen.

Mit Blick auf das Wachstum betonte Obesser in der Gemeinderatssitzung: „Es bedarf hier zukünftig dringend einer fachgebietsübergreifenden Koordination im gesamten Bereich der Kinder- und Jugendsozialarbeit sowie der Pädagogik.“ Das sei der Grund, für den Markt gewesen, sich künftig für einen spezialisierten Träger zu entscheiden. Wichtig war es Obesser zudem zu betonen, „dass das vorhandene Personal von dem neuen Träger übernommen wird. Daraus werden sich keine Nachteile für die Mitarbeiter ergeben.“

Zweckverband Jugendarbeit Dem Zweckverband Jugendarbeit gehören zwölf Gemeinden an. Er betreibt mehrere Kindergärten, Kinderhorte, Ganztagsschulen, Mittagsbetreuungen, die Jugendarbeit und Schulsozialarbeit. „Er besitzt neben den notwendigen Mitarbeitern, die Qualität, Fachkompetenz und Professionalität, um sämtliche dieser Aufgaben zu erfüllen“, so Obesser in der Sitzung. Und da die Gemeinde Mitglied im Zweckverband ist, freut sich Obesser über einen weiteren Vorteil: „Hier ist eine höhere Transparenz und Mitbestimmungsmöglichkeit als bei jedem anderen Träger gegeben!“

