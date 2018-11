Der Albersbacher Dreigesang berührt seit Jahrzehnten

Manchmal ist es gar nicht so schlecht, wenn man einen pubertären Teenager zu Hause hat, der seinen Willen durchsetzt. Denn hätte Michael Lachner vor über 30 Jahren nicht die Lust am Singen mit seinen Eltern verloren, gäb’s wohl jetzt keinen Albersbacher Dreigesang. Und folglich: Kein Altbairisches Adventssingen in Indersdorf, das seit 30 Jahren immer wieder so manchen Besucher zu Tränen rührt.

Für viele Volksmusikliebhaber gehört das Adventssingen in der Indersdorfer Klosterkirche seit Jahrzehnten fest zur Weihnachtszeit. Vor 30 Jahren hat der Albersbacher Dreigesang mit Maria und Hans Lachner ( heute beide 67) und Maria Popfinger (66) diese Veranstaltung ins Leben gerufen. Seit rund 15 Jahren begleitet sie Robert Gasteiger an der Zither. Jedes Jahr hat die Gruppe den Erlös für soziale Zwecke gespendet. Rund 45 000 Euro kamen so in den drei Jahrzehnten zusammen.

Früher sangen die Lachners einfach zum Spaß zu Hause dreistimmig mit ihrem Sohn. „Ich bin so aufgewachsen, kannte das aus meinem Elternhaus“, sagt Maria Lachner. Aber, wie gesagt, Sohn Michael kam in die Pubertät, das war’s mit dem Singen mit den Eltern. Eines Abends waren die Lachners unterwegs, schauten noch bei Freunden vorbei. Die Stimmung war lustig, die Freunde sangen zusammen. Wäre das jetzt eine Liebesgeschichte, wäre dies der Moment des Verliebens. Maria Lachner hörte Maria Popfinger und wusste: „Ich muss sie fragen, ob sie Lust hat, öfter mit uns zu singen!“ Und wie sie Lust hatte. Die ersten Treffen waren so gut, dass die drei beschlossen, einem Freund ein Geburtstagsständchen zu singen. Zehn Leute hörten zu, „ich bin vor Nervosität fast gestorben“, erinnert sich Maria Lachner.

Das mit der Nervosität ist heute, 30 Jahre später, nicht wirklich besser geworden, aber heute singt der Albersbacher Dreigesang bei seinen Konzerten auch vor mehreren hundert Menschen. Denn nachdem die Zuhörer bei diesem ersten Geburtstagsständchen so begeistert waren, machte es im Ort schnell die Runde, wie gut die drei singen können. Von da an ging’s Schlag auf Schlag: Weihnachtsfeiern für sämtliche Vereine, Geburtstagsfeiern, Jubiläen, Adventssingen in Kirchen – jeder wollte, dass die Albersbacher bei ihm singen.

So groß die Liebe der drei zur Musik ist, so groß ist sie auch zur Heimat. Deshalb schmerzte es sie auch besonders, dass es in der „wunderschönen Klosterkirche zur Weihnachtszeit nichts gab“, erinnert sich Maria Lachner. Das wollten sie ändern. „Wir wollten etwas Schönes für Indersdorf schaffen“, ergänzt Maria Popfinger. Die Idee zum Altbairischen Adventssingen ward geboren. „Wenn man eine Vision hat, muss man sie sofort umsetzten und darf nicht warten, bis man sie wieder vergessen hat“, sagt Maria Lachner. Also fragte sie den damaligen Pfarrer – erstmal demütig nach der Marktkirche. Doch Gerhard Kauf sagte nur: „Wenn schon, dann macht Ihr das in der Klosterkirche!“

Sechs dicke Ordner füllt mittlerweile die Chronik des Albersbacher Dreigesangs. Die ersten Adventskonzerte waren noch bei freiem Eintritt mit Gruppen aus der Umgebung. „Da ist ständig jemand in die Kirche gekommen und wollt’ nur mal schaun. Mei war das eine Unruhe!“, erinnert sich Maria Popfinger und lacht. Um die Atmosphäre nicht zu stören, beschlossen sie, Eintritt zu verlangen. Bald wurden aus einer Veranstaltung zwei – die Kirche jeweils voll. Von dem Geld werden bis heute nur die Gruppen bezahlt, den Erlös spendet der Albersbacher Dreigesang seit 30 Jahren. Er selbst tritt immer umsonst auf. Die Spenden gingen an die Kirche, den Heimatverein, die Kette der helfenden Hände, notleidende Kinder und viele mehr.

Mittlerweile treten beim Indersdorfer Adventssingen stets Gruppen auf, die Volksmusikfreunde aus dem Rundfunk kennen – wie die Rimstinger Sänger. Zweimal wollte sie Maria Lachner schon verpflichten, einmal mussten sie kurzfristig krank absagen. „Da kriegst Du dann kurzfristig einen Herzinfarkt“, sagt Lachner, die immer ein Jahr im Vorfeld damit beschäftigt ist, die Gruppen zu organisieren und penibel darauf achtet, dass das Zusammenspiel aus Geigenmusik, Weisenbläsern und Gesang stimmt. Auf den letzten Drücker sprang eine andere Gruppe ein.

Nur besondere Musik kann bestimmte Gefühle bei Menschen wecken. Das passiert in der Indersdorfer Klosterkirche beim Altbairischen Adventssingen jedes Jahr. Wenn zum Beispiel die Geigenmusi einsetzt und es klingt, als schwebten Engel durch die Kirche, weint der ein oder andere Besucher vor Rührung. Andere hören sich das ganze Konzert mit geschlossenen Augen an. Saugen die Melodien und besinnlichen Worte ganz auf. „Die Leute schreien danach, die brauchen das“, ist sich Maria Lachner sicher. „Gerade in der Vorweihnachtszeit sind wir alle so harmoniebedürftig.“

Ans Aufhören denken die drei trotz all der Arbeit, die das Adventssingen mit sich bringt, noch nicht. „Der Gedanke ist wirklich ganz traurig, dass es die Veranstaltung nicht mehr geben wird, wenn wir sie nicht mehr machen können“, sagt Maria Popfinger. Die Heimat ein bisschen bereichern – die drei hoffen, dass es andere geben wird, denen dieses Ziel auch am Herzen liegt, wenn sie nicht mehr können.

Das Programm zum 30. Altbairischen Adventssingen in der Klosterkirche

Für das 30. Altbairische Adventssingen in der Indersdorfer Klosterkirche hat sich der Albersbacher Dreigesang ein besonderes Programm mit hochkarätigen, aus dem Rundfunk bekannten Gruppen überlegt. Es gibt am Sonntag, 9. Dezember, zwei Vorstellungen: eine um 15 Uhr (Achtung, heuer eine halbe Stunde früher als sonst!), eine um 17.30 Uhr. Es treten auf: die Tölzer Geig’nmusi, die Rimstinger Sänger, die Prielbergmusi, die Mooshäusl Musi und der Albersbacher Dreigesang mit Robert Gasteiger an der Zither. Als Sprecher fungiert heuer Siegi Götze. Karten zu je 10 Euro gibt es bei der Bäckerei Hans Pest und bei Reginas Blumenladen in Indersdorf sowie bei Trachten Schiela in Dachau.