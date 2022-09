Am Anfang von Langenpettenbach steht eine Frau

Für den hochinteressanten, geschichtlichen Vortrag dankten Hans Baumann (links) und Bürgermeister Franz Obesser (rechts) Professor Dr. Wilhelm Liebhart (Mitte) mit einem Geschenkkorb. © ost

200 Bembegger informieren sich über die Historie ihres Ortes.

Langenpettenbach – Langenpettenbach feiert heuer sein 1250-jähriges Bestehen – das hat die Dorfgemeinschaft bereits mit einem großen Fest zelebriert (wir berichteten). Ein wichtiger Teil dieses Jubiläums war nun der ins Detail gehende Vortrag über die Dorfgeschichte, den Professor Dr. Wilhelm Liebhart aus Altomünster vor rund 200 interessierten Zuhörern in der Pfarrkirche St. Michael hielt.

Liebhart zeigte hier, dass es laut dem lateinischen Urkundentext zur Schenkung aus dem Jahre 772 eine Frau namens Alpun war, die ganz am Anfang der Geschichte von Langenpettenbach steht. „Eine Frau, das ist eine Sensation!“, betonte der bekannte Historiker, der ein führender Vertreter der wissenschaftlichen Heimatkunde ist.

Aber es gibt noch die zweite Überraschung: Die fromme Stifterin wird als „Magd Gottes“ bezeichnet, was im Verständnis der damaligen Zeit einer Nonne gleichkommt. „Das wäre eine der frühesten Hinweise in Altbayern auf Frauen, die sich entschlossen hatten, in persönlicher Armut, Keuschheit und Gehorsam mit Gleichgesinnten zu leben und im Gebet und Gesang Gott zu preisen. Leider wird nicht gesagt, wo Alpun ihren Lebensabend als Nonne zu verbringen beabsichtigte. Alpun ist auch ein Zeugnis dafür, dass Frauen schon vor 1250 Jahren rechts-und geschäftsfähig sein konnten und nicht erst im 20. Jahrhundert“, unterstrich Liebhart.

Alpuns Familie gehörte der Großsippe der Hosi oder Huosier an, die im ältesten Stammesrecht der Baiern nach dem Herzoghaus der Agilolfinger als führender Clan genannt wird. Es werde Langenpettenbach sogar als wichtiges Zentrum der Sippe bezeichnet. Der Empfänger der Schenkung, Bischof Arbeo, gehörte gleichfalls dieser mächtigen Sippe an.

Wie kann man sich Land und Leute um 772 vorstellen? Im Gegensatz zu heute war das Fruchtland gering, große Eichen- und Buchenwälder überzogen laut Liebhart die Hügel, Auerochsen, Bären und Wölfe, die wohl im finsteren Wald bei Senkenschlag hausten. Praktisch dort, wo jetzt Bürgermeister Franz Obesser wohnt. Liebhart kam auch auf das kleine Arnzell zu sprechen, das die Kelten erobert haben. Heute weist die bestehende Keltenschanze noch auf diese Zeit hin.

Der germanische Adel als Herr über das Land und seine unfreien und leibeigenen Menschen baute Kirchen und Klöster, die er nach Gutdünken vererbte, verkaufte, vertauschte oder verschenkte. Später habe der Frankenkönig Karl der Große das Sagen gehabt.

Der Herrenhof von Langenpettenbach mit Leibeigenen und zwei unselbstständigen Bauernanwesen ging an die Domkirche von Freising. Langenpettenbach erscheint in der Folgezeit bis zum Jahre 1000 noch zehnmal in den Urkunden der Freisinger Bischöfe. Damals schon als größeres Dorf. Das seit 1120 bestehende Augustiner-Chorherrenstift Indersdorf hatte auch in Langenpettenbach das Sagen. Schon vor 1200 tauchen in Klosterurkunden Ortsadelige wie Gottfried und Otto von Pettenpach auf. Bis 1783 waren die Schicksale des Dorfes eng mit denen des Stifts und bis 1803 mit seinem Rechtsnachfolger, dem Münchner Kollegiastift „Unserer lieben Frau“ verbunden.

Liebharts Thema sollte eigentlich nur die Frühzeit sein, doch er streifte auch die Neuzeit und beschäftigte sich mit der Sozialstruktur um 1800, wo es 14 Vollbauern und 24 Gütler gab. Der Karlbauer neben der Kirche war damals mit 161 Tagwerk schon der größte Hof. 24 Anwesen konnten von der Landwirtschaft allein nicht leben, was die auf andere Berufe ausgerichteten Hausnamen beweisen.

Interessant für die Zuhörer war, dass das Gnadenbild von Ainhofen während des Zweiten Weltkriegs im alten, in den 60er-Jahren abgerissenen Langenpettenbacher Pfarrhof vor den Nazis versteckt wurde. Heute aber thront die stillende Madonna als älteste Marienfigur im mitteleuropäischen Raum, längst wieder auf dem Hochaltar der Marien-Wallfahrtskirche Ainhofen.

Die Zuhörer dankten Liebhart mit viel Applaus für den fachkundigen Vortrag. Bürgermeister Franz Obesser und Hans Baumann überreichten dem Historiker einen Geschenkkorb.