„Am Geld scheitert’s bei uns nicht“

Von: Christiane Breitenberger

Für Kanal- und Kläranlageninvestitionen ist für 2023 eine Kreditaufnahme von 3 Millionen Euro angesetzt. archiV: cf © Christian Fischer

Kämmerer Philipp Blumenschein hatte gute Nachrichten für die Indersdorfer Gemeinderäte: Alle geplanten Projekte können realisiert werden. Die Gemeinde hatte – anders als andere Landkreisgemeinden – keine Probleme, einen genehmigungsfähigen Haushalt zu verabschieden. Trotzdem sprach Blumenschein auch sehr mahnende Worte.

Indersdorf – Haushaltssitzungen sind zur Zeit in vielen Gemeinden – gelinde gesagt –keine angenehme Sache. Viele ringen darum, überhaupt einen genehmigungsfähigen Haushalt zu verabschieden. Dachau kämpft damit seit zwei Jahren, der Schwabhausener Gemeinderat Florian Scherf sagte kürzlich in der Haushaltssitzung: „Die Gemeinde hisst die weiße Fahne. Das ist ein Haushalt, dem wir eigentlich gar nicht zustimmen dürften.“

Auch Indersdorfs Bürgermeister Bürgermeister Franz Obesser sagte in der jüngsten Gemeinderatssitzung am vergangenen Mittwoch als es um den Tagesordnungspunkt „Haushalt 2023“ ging: „Jetzt wird’s spannend!“ Doch Kämmerer Philipp Blumenschein blieb gelassen. Anders als einige seiner Kollegen im Landkreis konnte er Sätze sagen wie: „am Geld scheitert’s bei uns nicht“.

Alle geplanten Projekte können umgesetzt werden

Die beste Nachricht für die Gemeinderäte hatte Blumenschein im Bezug auf alle geplanten Projekte: „Wir können alles umsetzten, was wir uns vorgenommen haben.“ Einen neuen Rekordhaushalt präsentierte Blumenschein allerdings nicht. Wer einen Blick auf den Vermögenshaushalt wirft, dem fällt auf, dass dort im Vergleich zu 2022 ordentlich „die Luft rausgenommen wurde“, wie es der Kämmerer formuliert. Im Vergleich: 2022 standen noch 15 719 000 Euro im Vermögenshaushalt, heuer sind es noch 12 138 500 Euro. Blumenschein erklärt: „Das liegt nicht daran, dass wir nicht das Geld haben, weitere Projekte umzusetzen.“ In den vergangenen Jahren habe sich die Gemeinde stets viel vorgenommen und das nötige Geld eingestellt, aber die Erfahrung habe gezeigt: „So schnell wie wir die Dinge gerne umsetzen würden, wird es meistens nix.“

Eine weitere Neuigkeit ist, dass im Haushaltsplan Ansätze für die Beteiligung an einer Bürgerenergiegenossenschaft sowie 100 000 Euro für die Kapitaleinlage in ein Kommunalunternehmen enthalten sind.

Höchstwert bei der Einkommenssteuer-Beteiligung

Die wichtigste Einnahme Quelle für die Gemeinde Indersdorf ist die Einkommenssteuerbeteiligung. Dort wurde in 2022 mit 8 364 028 Euro ein neuer Höchstwert erzielt. Beim Blick auf die Schlüsselzuweisungen dürften die Gemeinderäte aufatmen: die „steigen gewaltig“, so der Kämmerer. Und zwar auf einen neuen Höchstwert in Höhe von 1 700 900 Euro. „Da kann man sich jetzt freuen, oder das ganze skeptisch sehen“, sagte Blumenschein. Denn der Grund für die hohe Schlüsselzuweisung liege daran, dass „wir unter dem Landes- und gewaltig unter dem Oberbayern-Durchschnitt liegen, was die Steuerkraft betrifft“. Das liege daran, dass die Gemeinde „sehr geringe Hebesätze“ verlange. „Darüber sollten wir uns bald Gedanken machen, ob wir sie nicht anpassen.“

Kämmerer spricht mahnende Worte

Trotz aller positiven Nachrichten richte der Kämmerer mit Blick auf die Zukunft auch sehr mahnende Worte an die Gemeinderäte. Die geplanten Maßnahmen führen heuer zum Verbrauch sämtlicher Rücklagen und einer Kreditaufnahme, „die zum Ende des Finanzplanungszeitraums in 2026 zu einem Schuldenstand von etwa 13,9 Millionen Euro führen würde“, so Blumenschein. Investitionen, die nicht die Pflichtaufgaben des Marktes betreffen, seien auf das absolut notwendige zu beschränken. „Bitte überlegen Sie sich sehr gut, welche Projekte unbedingt sein müssen, fragen Sie sich: Welche Projekte sind nicht lebensnotwendig – im Investitionsbereich wird’s zappenduster“, mahnte der Kämmerer. Zudem gab er den Räten mit auf den Weg, sich zu überlegen, ob „wir künftig an der Gewerbesteuer drehen sollen“?

Bürgermeister ärgert sich über Bund und Freistaat

Bürgermeister Obesser blickte erleichtert auf die präsentierten Zahlen. „Trotz der immens gestiegenen Kosten sind wir froh, dass wir wieder einen ausgeglichenen Haushalt aufstellen konnten. Das ist in der heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit mehr!“ Obesser machte auch seinem Ärger auf Bund und Land Luft: „Es kann nicht sein, dass immer nur die Ausgaben steigen, man muss auch dafür sorgen, dass die Einnahmenseite steigen kann.“ Auch wegen der enormen Kostensteigerungen werde der Gemeinde der finanzielle Handlungsspielraum immer mehr eingeengt. Ständig neue Pflichtaufgaben von oben nach unten zu drücken, sei fatal. Es könne nicht der Weg sein, „dass Gemeinden nur Einnahmen generieren können, in dem sie immer neue Flächen für Gewerbegebiete versiegeln müssen“! Zudem müssten seit 2015 jedes Jahr neue globale Krisen gemeistert werden.

Doch Obesser wäre nicht der Optimist, der er ist, wenn er am Ende kein positives Schlusswort gesprochen hätte: „Unsere Schlagkraft ist nach wie vor sehr, sehr, sehr hoch. Noch geht es uns verhältnismäßig gut, und wir schauen optimistisch in die Zukunft.“ Er betonte: „Ich bin mir sicher, egal welche grauen Wolken aufziehen – wir werden das wieder gemeinsam hinbekommen!“

Die wichtigsten Zahlen im Überblick . Haushaltsvolumen

Verwaltungshaushalt: 24 044 000 Euro Vermögenshaushalt: 12 138 500 Euro Gesamthaushalt: 36 182 500 Euro.

. Personalkosten Die Gesamtpersonalkosten betragen im Jahr 2023 voraussichtlich 5 138 200 Euro

. Kreditaufnahmen

Der Haushalt sieht in 2023 eine Kreditaufnahme in Höhe von 1 500 000 Euro zur Finanzierung des kommunalen Wohnbaus im Greta-Fischer-Weg vor.

In den Finanzplanungsjahren 2024 bis 2026 sind weitere Kreditaufnahmen eingeplant. Dabei handelt es sich um 3 Millionen Euro für Kanal- und Kläranlageninvestitionen (entgeltfinanziert) in 2024 sowie von insgesamt 4 946 000 Euro für nicht entgeltfinanzierte Maßnahmen, im Wesentlichen den Neubau eines Kinderhauses (Diova) in den Jahren 2025 und 2026.

. Investitionen

Für die Feuerwehren sind insgesamt 671 900 Euro eingestellt; für Hochbauarbeiten an Kindergärten 140 000 Euro; für den Erwerb von Grundstücken 2 621 500 Euro, im Bereich Kommunaler Wohnungsbau insgesamt 2 635 000 Euro; für die Generalsanierung der Aichacher Straße, der Bürgermeister-Hefele- und Fränkinger Straße sowie der Unteren Straße sind insgesamt 1,87 Millionen Euro eingeplant.

. Kreisumlage: 6 678 000 Euro (2022: 6 545 738 Euro)