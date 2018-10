AWO übernimmt Ganztagsbetreuung

Wechsel am Gymnasium Indersdorf: Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) übernimmt dort die Ganztagsbetreuung vom Verein Checks nach Eins.

Indersdorf - Noch im vergangenen Schuljahr hat sich der Verein Checks nach Eins um die Ganztagesbetreuung am Indersdorfer Gymnasium gekümmert. Da der Verein dazu nicht mehr in der Lage ist, wird ab dem 1. November die Arbeiterwohlfahrt (AWO) diese Aufgabe übernehmen. Dazu hat der Schulausschuss des Landkreises in seiner jüngsten Sitzung ohne Widerspruch einem Personalkostenzuschuss in Höhe von gut 21 000 Euro zugestimmt.

Der Wechsel war nötig geworden, weil Checks nach Eins wegen einiger Kündigungen nicht mehr genügend Mitarbeiter hatte, um die Betreuung zu gewährleisten. Nach mehreren Gesprächen sprang schließlich die AWO Kinder und Jugend gGmbH ein. Die ist bereits an der Dr.-Josef-Schwalber-Realschule in Dachau und am Josef-Effner-Gymnasium tätig. Bis November übernehmen noch Lehrkräfte und Mitglieder des Elternbeirats die Mittagsbetreuung. tb