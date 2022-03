Amok-Drohung am Indersdorfer Gymnasium - Polizei sah keine Gefahr

Von: Stefanie Zipfer

Die Pausen am Gymnasium Indersdorf wurden am Mittwoch vorsorglich in die Klassenzimmer verlegt. © hab

Ein Schriftzug mit dem Wort „Amoklauf 16.03.“ auf einer Mädchentoilette des Gymnasiums Markt Indersdorf (GMI) hat gestern zu einem Polizeieinsatz sowie dem Ausfall des Nachmittagsunterrichts an der Schule geführt. Die Polizei spricht von einem „ganz ganz schlechten Scherz“ und ermittelt.

Dachau – Um kurz vor 14 Uhr erreichte eine E-Mail von Thomas Höhenleitner die Eltern der GMI-Schüler. Darin teilte der Schulleiter sachlich mit, dass „an der Wand einer Schülertoilette eine bedrohliche Schmierschrift gefunden“ worden sei. Daraufhin sei die Polizei alarmiert worden, die den Sachverhalt untersucht und „nicht als ernsthaft bewertet“ habe. Bis 13 Uhr sei der Unterricht – unter der „vorsorglichen“ Anwesenheit der Polizei – weitergelaufen, bis man die Kinder um 13 Uhr vorzeitig in die Freizeit entlassen habe. Er hoffe, so Höhenleitner weiter, „dass unser Bestreben nach weitgehender Aufrechterhaltung des Unterrichtsbetriebs“ auf das Verständnis der Eltern stoße. Grundsätzlich sei es „nie einfach, in solchen Situationen die richtige Entscheidung zu treffen“.

Von der Polizei bekam der Schulleiter, der an seinem GMI für insgesamt 1120 junge Menschen sowie 95 Lehrkräfte verantwortlich ist, für seine Entscheidung Rückendeckung. Wie ein Sprecher der Dachauer Polizei bestätigt, hätten am gestrigen Dienstagmorgen zwei Schülerinnen auf einer Innentür einer Mädchentoilette des GMI den Schriftzug „Amoklauf 16.03.“ gefunden und dem Sekretariat gemeldet. Ursprünglich soll an der Tür „Amoklauf 13.03.“ gestanden haben, der Urheber der Schmiererei habe dann aber die 13 durchgestrichen und durch die 16 ersetzt.

„Wir nehmen so etwas nicht leicht, wir haben die Ermittlungen aufgenommen“, wie der Polizeisprecher bestätigt. Allerdings gebe es „momentan keinen Grund anzunehmen, dass tatsächlich ein Amoklauf geplant war“. Vielmehr gingen er und seine Kollegen davon aus, dass es sich bei dieser „massiven Bedrohung“ um einen „ganz ganz schlechten Scherz“ handle.

Höhenleitner betont gegenüber den Dachauer Nachrichten , dass es in seiner Schule „natürlich vorbereitete Strukturen für besondere Krisenfälle“ gebe, dennoch aber jeder einzelne Fall „individuell betrachtet“ werde. In diesem Fall habe er, in enger Absprache mit der Polizei, entschieden, den Unterricht weiterlaufen zu lassen. Derjenige, der sich diesen „schlechten Scherz“ ausgedacht und damit „die ganze Schulfamilie belastet“ habe, hätte damit nicht auch noch die Genugtuung erhalten sollen, den Unterricht zum Ausfallen gebracht zu haben. Wahrscheinlich, glaubt der Oberstudiendirektor, sei der Urheber der Schrift sich „gar nicht bewusst gewesen, was er ausgelöst hat“.

Dennoch betont Höhenleitner, dass es eine „wahnsinnig schwierige Entscheidung“ gewesen sei, die er so in seiner Laufbahn auch noch nie erlebt habe. Während man den Kindern gegenüber von „organisatorischen Gründen“ gesprochen habe, seien die Zugangstüren zum Gebäude verschlossen worden und Polizeieinsatzkräfte im Gebäude geblieben. Auch die Pausen wurden in die Klassenzimmer verlegt. „Ich wollte nicht, dass sich Schüler im Freien aufhalten.“ Höhenleitners Plan: „Solange die Kinder im Schulhaus sind, sind sie sicher.“

Doch auch wenn die Polizei ihren Einsatz an der Schule gestern Nachmittag beendete und der Unterricht ab heute wieder normal stattfinden soll, hat die Sache ein Nachspiel. Zum einen, so Höhenleitner, werden die Lehrkräfte zu Beginn des heutigen Schultags „den Schülern die Gelegenheit zum Gespräch geben“.

Zum anderen wird weiter versucht herauszufinden, wer für die bedrohliche Schmiererei verantwortlich ist. Entsprechende Hinweise können bei der Schulleitung unter Telefon 0 81 36/80 88 0 oder bei der Dachauer Polizeiinspektion unter Telefon 0 81 31/56 10 gegeben werden.