Andrea Meier, die bayerische Christbaumkönigin aus Indersdorf, verrät Trends und gibt Tipps

Die 23-jährige Andrea Meier aus Indersdorf ist amtierende bayerische Christbaumkönigin. Im Interview erzählt sie, wie sie momentan in Corona-Zeiten regiert.

Indersdorf – Andrea Meier aus Indersdorf ist seit einem Jahr amtierende bayerische Christbaumkönigin. Die 23-jährige Steuerfachangestellte ist quasi in ihr Amt „hineingewachsen“, denn ihre Eltern besitzen seit 20 Jahren eine Christbaumplantage. Im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd) erzählt Andrea Meier, wie eine Königin in Corona-Zeiten regieren kann, warum sie glaubt, dass sich wegen der Pandemie noch mehr Menschen einen Christbaum in die Wohnung stellen und warum die Chancen auf eine wirklich „stade Zeit“ heuer besonders groß sind.

Frau Meier, die vergangene Weihnachtssaison verlief noch normal, nun haben wir Corona. Wie haben sich durch die Pandemie Ihre „Regierungsgeschäfte“ verändert? „Regieren“ Sie nun auch vermehrt aus dem Homeoffice?

Andrea Meier: Homeoffice ist für eine Königin eher schwierig. Von daheim kann man das Amt nicht so ausführen, wie man gerne möchte. Ich habe versucht über Social Media mein Amt weiterzuführen und den Leuten zu zeigen, was unterm Jahr in der Christbaumkultur passiert. Aber das ist einfach nicht das gleiche. Auf einer Veranstaltung kann man das Thema regionale Christbäume den Menschen im persönlichen Gespräch viel besser näherbringen. Was mich am meisten traurig macht, ist die Absage der Saisoneröffnung. Das war letztes Jahr schon ein kleines Highlight meiner Amtszeit.

Welche Auswirkungen hat die Corona-Pandemie auf die Christbaumanbauer?

Natürlich geht an uns Corona nicht spurlos vorbei. Während der Planungen für den Christbaum-Verkauf kamen jetzt noch die zusätzlichen Hygieneauflagen dazu, die man erfüllen muss. Beeinträchtigt ist der Verkauf aber weniger. Was sich eher bemerkbar macht, sind die Absagen der Firmenweihnachtsfeiern, die oft auf Christbaumbetrieben stattfinden. Ich finde es schade, dass in diesem Jahr das Verhältnis zu den Kunden eingeschränkt ist. Man steht ja doch mal zusammen und ratscht oder trinkt einen Glühwein. Das wird dieses Jahr wohl nicht möglich sein. Und das tut mir als Mensch, der gerne unter Leuten ist und das Gesellige mag, schon weh. Von Weihnachtsbaum-Lieferungen halte ich im Übrigen nichts. Das ist wie Online-Dating – da passiert es ja auch selten, dass die Person vor einem steht, wie man sie vorher auf einem Foto gesehen hat.

Ihre Familie hat eine Weihnachtsbaum-Plantage. Wie handhaben Sie die Hygienemaßnahmen?

Wir haben mit den anderen Christbaumverkäufern, die Mitglied im Verband der bayerischen Christbaumanbauer sind, ein Hygienekonzept erstellt und abgestimmt. Wie in allen Geschäften müssen die Kunden eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Zudem haben wir unsere Verkaufsfläche ins Freie verlagert. Die Option, dass die Kunden ihre Bäume selbst schlagen, gibt es noch immer. Anhand eines Einbahnstraßensystems, Desinfektionsspendern und Hinweisschildern bescheren wir den Kunden einen sicheren Einkauf.

Die Menschen sind aufgefordert, am besten zu Hause bleiben und nicht zu verreisen. Da steigt doch die Wahrscheinlichkeit, dass sie es sich zu Hause gemütlich machen und einen Baum besorgen, oder?

Das kann gut sein. Die meisten werden das Fest zu Hause feiern. Wir haben wegen Corona auf Vieles verzichten müssen. Deshalb denke ich, dass sich mehr Menschen einen Baum ins Wohnzimmer stellen werden. Vielleicht vergisst man einen Moment den ganzen Corona-Albtraum, wenn man am Heiligabend den geschmückten Baum sieht. Das wäre doch ein Funkeln in den Augen wert.

Auf der anderen Seite sollen die Menschen aber auch große Ansammlungen meiden, viele verlegen ihre Weihnachtsshopping-Touren daher ins Internet. Da ist der Plastikbaum nicht weit...

Das denke ich weniger. Ich war letztens in der Innenstadt bei einem Termin, da waren die Geschäfte genauso voll wie vor Corona. Ich denke, dass es die Leute jetzt erst recht nach draußen zieht, weil sie seit Monaten ihr soziales Miteinander auf ein Minimum reduziert haben. Da kann doch ein Ausflug zu uns auf dem Betrieb „Christbaumstadl“ ganz abwechslungsreich sein. Die Bestellung eines Plastikbaumes kann auch das einzige Erlebnis, das wir wahrscheinlich vor Weihnachten haben, nicht ersetzen. Zudem sollte so ein Kauf auch an dem Gewissen des Kunden nagen, denn Nachhaltigkeit oder Unterstützung der regionalen Geschäfte sieht anders aus.

Ihr Tipp, worauf sollte man beim Baumkauf und der -pflege achten?

Das Wichtigste ist, dass der Baum aus der Region kommt und dort gewachsen ist. Sicherheit gibt das Logo auf dem Verkaufsetikett der Bayerischen Christbaumanbauer. Wann man den Baum kauft, ist jedem selbst überlassen. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte seinen Baum selbst schlagen. Dann weiß man, woher der Baum kommt und wann er gefällt wurde. Am besten lagert man den Baum bis zum Fest in der Garage oder auf dem Balkon in einem Eimer Wasser. In der Wohnung sollte er nicht vor der Heizung stehen und täglich gegossen werden. Beim Dekorieren sollte man auf die künstliche Spitze verzichten. Hinter dem „perfekten Gipfel“ steckt viel Arbeit.

Gibt es irgendwelche Trends?

Die Nachfragen über die Pflege und Herkunft des Baumes werden immer mehr. Langsam kommt das Thema Regionalität und Nachhaltigkeit bei den Leuten an, aber leider immer noch nicht bei allen. Im Trend liegt, wie in den letzten Jahren, die Nordmanntanne. Die steht bei fast 80 Prozent in den Wohnzimmern. Wahrscheinlich auch bei uns. Von einer Blaufichte konnten wir unsere Mutter noch nicht überzeugen.

Weihnachten wird als Licht am Corona-Horizont gesehen. Woher kommt diese Sehnsucht?

Ich denke, die Sehnsucht nach ein paar normalen Tagen hat sich über das ganze Jahr angestaut. Gerade nach dem ausgefallenen Osterfest. Da freut man sich doch dieses Jahr aufs Weihnachtsfest, um da paar Stunden Zeit mit der schrecklich netten Verwandtschaft zu verbringen. Aber ich persönlich finde nicht, dass es ein Licht am Corona-Horizont ist. Wenn ich überlege, was wir vor und nach den Feiertagen wieder einstecken müssen – keine Skifahrten, Schützenbälle, kein Fasching – ist es nur eine kleine Freude bei mir. Aber ich glaube auch, dass es uns mal guttut, die „Stade Zeit“ wirklich mal stad sein zu lassen. Es heißt ja immer die besinnliche Weihnachtszeit, besinnlich ist die aber bei den meisten doch nicht. Es wird sonst von Weihnachtsfeier zu Weihnachtsfeier gefahren. Wir sollten dieses Jahr nutzen und wirklich zur Ruhe kommen.

Interview: epd