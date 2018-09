Anglerclub Indersdorf untersucht den Fischbestand

Der Artenreichtum und die Gesundheit, der Fische lassen Rückschlüsse auf die Qualität eines Gewässers zu. Demnach ist der Rothbach recht gesund.

Indersdorf– Die Mitglieder des Anglerclubs Indersdorf betreiben ihr Hobby nicht nur, um die heimischen Kochtöpfe und die Bratpfannen zu füllen, sondern leisten mit ihrer Arbeit auch einen großen Beitrag zum Umweltschutz und zur Instandhaltung der Gewässer. Dazu zählt auch die Bestandsprüfung in den Gewässern, so wie jetzt am Rothbach, der vom Einlauf in die Glonn bis nach Frauenhofen untersucht wurde.

Dabei greifen die Fischer auf die Methode des Elektrofischens zurück. Um in einem Gewässer ein E-Fischen durchführen zu dürfen, bedarf es einer Genehmigung der Kreisverwaltungsbehörde und des Eigentümers oder Pächters des Gewässers.

Bei der Untersuchung des Rothbachs zeigte sich, dass in der Roth sehr viele Arten von Fischen heranwachsen und dass sich das Gewässer in einem intakten Zustand befindet. Dadurch, dass auf dieser Länge der Roth – im sogenannten Rothtal – überwiegend Wiesen und Brachland angrenzen und der Anbau von Mais sehr gering ist, gibt es vor allem einen kiesreichen Bachgrund, der gerade bei den Salmoniden für die Eiablage notwendig ist.

Karpfen, Hechte, Nasen, Giebeln, Barsche, Rotaugen sowie Forellen und Aale – insgesamt 18 Arten konnten die Fischer registrieren und katalogisieren.

Besonders auffällig war die Vielzahl von kapitalen Aiteln, ein Raubfisch, der gerade der Forellenbrut sehr zusetzt. Auch konnten die Fischer diverse kapitale Aale fangen, die besonders die Jungfische auf ihrem Speiseplan haben. Insgesamt war es ein sehr erfolgreiches Unternehmen des Anglerclubs, und nachdem die Angler einige der großen Aitel nach dem Fang waidgerecht schlachteten, wird sich die Jugendgruppe in ihrer nächsten Ausbildung mit der Herstellung von „Fischpflanzerln“ üben und sich diese auch schmecken lassen.

mm