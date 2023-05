Seniorennachmittag auf dem Indersdorfer Volksfest: Eine Regel, die Fragen aufwirft

Von: Christiane Breitenberger

Volles Zelt am Seniorennachmittag: Auch im vergangenen Jahr war für die Senioren im Festzelt Programm geboten. © Archiv

Jedes Jahr lädt das Indersdorfer Faschingskomitee die Senioren aus der Gemeinde aufs Indersdorfer Volksfest ein. Es gibt ein buntes Programm, Hendl und Bier. Viele wollen das Essen gerne für diejenigen mitbringen, die nicht mehr kommen können. Doch das geht nicht. Faschingskomiteepräsident Willi Heilmann erklärt, wieso.

Indersdorf – Morgen in einer Woche lädt das Indersdorfer Faschingskomitee die Senioren aus der Gemeinde wieder aufs Volksfest ein. Jeder ab 65 Jahren bekommt für den einen Gutschein eine Mass Bier und ein halbes Hendl. Der Verein, in dem sich alle ehrenamtlich engagieren, stellt für den Seniorennachmittag zudem jedes Jahr ein eigenes Programm zusammen. Finanziert wird das Ganze aus den Einnahmen des Faschingsumzugs, den das Komitee organisiert. 2200 Senioren wurden heuer wieder angeschrieben, einlösen kann die Gutscheine allerdings nur, wer persönlich am Samstag, 13. Mai, kommt.

Früher hat sich Heidemarie Mayr (80) aus Niederroth immer auf den Seniorennachmittag auf dem Indersdorfer Volksfest gefreut. Zusammen mit ihrem Mann Adolf ist sie immer von Niederroth nach Indersdorf gefahren. Ein bisschen Volksfeststimmung genießen, ein halbes Hendl essen, Limo trinken. Freunde waren dabei, es gab viel zu lachen. Das war schön, sie erinnert sich gern an diese Tage. Aber seit dreieinhalb Jahren ist Adolf Mayr ein Pflegefall. „Ich kann ihn einfach nicht mehr mitnehmen“, erzählt sie traurig. Deswegen findet sie die Regelung für den Seniorennachmittag nicht gut.

„Mir geht’s nicht um das halbe Hendl an sich, das kann ich dreimal selber kaufen“, betont Mayr. Ihr geht es um „Gerechtigkeit“, wie sie sagt. „Ich hab’ einfach das Gefühl, dass die Kranken hier ganz vergessen werden. Und das versteh’ ich nicht.“ Sie fragt sich: „Warum können Angehörige oder Freunde von Pflegebedürftigen die Sachen nicht abholen und mitbringen, wenn sie einen entsprechenden Ausweis vorzeigen?“

Was Heidemarie Mayr wissen möchte, fragen sich viele. Das weiß Willi Heilmann, seit 2012 Präsident des Indersdorfer Faschingskomitees. Doch fragen längst nicht alle höflich. Einige sind sauer. Das trifft den Präsidenten des Komitees. Will sein Verein doch mit dieser Aktion den Senioren nur einen schönen Nachmittag bescheren – was ihm seit Jahren gelingt. Etwa 1000 bis 1200 Leute kommen im Schnitt zum Seniorennachmittag aufs Volksfest, weiß Heilmann. Für sie kreieren die Ehrenamtlichen ein eigenes Programm, engagieren regionale Gruppen, die den Senioren eine Freude machen sollen. „Wir haben uns bewusst für diesen Rahmen entschieden“, erklärt Heilmann. Doch die Entscheidung für etwas soll eben „keinesfalls eine Entscheidung bewusst gegen jemanden sein“. Willi Heilmann versteht, wenn Menschen traurig sind, wenn sie nicht mehr aufs Volksfest gehen können – aber unser Engagement ist eben nicht, „jedem Senior in der Gemeinde ein halbes Hendl und eine Mass zu spendieren, sondern: Wir wollen einen bunten Nachmittag auf dem Volksfest organisieren, zu dem wir die älteren Bürger einladen, und dort gibt es eben auch etwas zu essen.“ Er vergleicht es mit einer Geburtstagseinladung in eine Wirtschaft. „Ich will ja auch nicht den ausgrenzen, der nicht kommen kann. Aber es kommt eben vor, dass jemand krank ist.“ Heilmann und dem Faschingskomitee geht es darum, dass die Älteren auch einen Tag haben, an dem sie zusammen auf dem Volksfest feiern können.

„Das Schöne ist, dass es mittlerweile richtige Stammtische am Seniorennachmittag gibt“, weiß Heilmann. „Da setzte ich mich dann auch gerne dazu und ratsche mit ihnen. Da sind richtige Beziehungen entstanden.“ Er und sein Team freuen sich schon wieder sehr auf den Seniorennachmittag. „Wir finden es schön, dass vor allem auch junge Gruppen hier die Gelegenheit haben, den Älteren eine Freude zu machen und ihr Können zu zeigen.“ Heuer beim Seniorennachmittag am Samstag, 13. Mai, treten zum Beispiel die Bembegga Jungbläser und der Trachtenverein „Die Lustigen Glonntaler Glonn“ auf. Zudem spielen die Indersdorfer Musikanten.

Heilmann weiß, dass es bestimmt noch immer Leute geben mag, die Fragen zur Entscheidung des Faschingskomitees haben. Er hofft, dass die Menschen mit ihren Fragen zu ihm und seinem Team kommen, bevor sie sauer werden. „Dann erklären wir das nochmal sehr gerne!“