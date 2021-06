Aus dem Kreisverkehr wird nichts

Indersdorfer Kreuzung zur Abzweigung Glonn kein Unfallhäufungspunkt

Von Christiane Breitenberger schließen

An der Kreuzung ST 2050/ Abzweigung Glonn wird es vorerst keinen Kreisverkehr geben. Das zeigte sich in der jüngsten Gemeinderatssitzung – sehr zur Enttäuschung der CSU.

Indersdorf – Die Kreuzung mit Abzweigungen nach Indersdorf und Glonn bereitet der CSU Sorgen. Um den Unfallschwerpunkt zu entschärfen, wünscht sie sich an dieser Stelle einen Kreisverkehr und hatte einen entsprechenden Antrag gestellt – dieser wurde bereits im November im Gemeinderat behandelt. Mit einer Mehrheit von 16 zu neun Stimmen entschieden sich die Gemeinderäte für den CSU-Antrag. Sie beauftragten die Verwaltung, das Anliegen an die zuständigen Behörden weiterzuleiten (wir berichtet). Jetzt gab es in der jüngsten Sitzung am vergangnen Mittwoch allerdings einen Dämpfer für die Unterstützer des Projekts.

Bürgermeister Franz Obesser hatte eine Stellungnahme des Staatlichen Bauamts Freising dabei. Und die bedeutete nichts Gutes für das Vorhaben. Die Kreuzung wird darin nicht als Unfallschwerpunkt gesehen, ein Kreisverkehr an dieser Stelle im Moment somit nicht für nötig erachtet. Das Staatliche Bauamt informierte sich bei der Unfallkommission und dem Tiefbauamt des Landkreises – das Ergebnis: „Wie an fast jeder Einmündung oder Kreuzung im Straßennetz“, so das Staatliche Bauamt, ereigneten sich an dieser Stelle im Zeitraum von Anfang 2016 bis Anfang 2021 acht Unfälle, bei denen Menschen verletzt wurden. Sieben Mal davon leicht, einmal schwer. „Es handelt sich jedoch um keinen Unfallhäufungspunkt“, betont das Staatliche Bauamt. Andere Projekte im Landkreis, „welche tatsächliche Unfallhäufungspunkte betreffen, haben Priorität und werden daher vorrangig behandelt“, lautet die Stellungnahme.

Bis die Kreuzung also nicht neu bewertet wird, war’s das erstmal mit dem Kreisverkehr an dieser Stelle. „Sehr schade“, wie der Antragsteller Jörg Westermair (CSU), befand. Er bat in der Sitzung trotzdem darum, am Thema „dranzubleiben“.

Vizebürgermeister Peter Keller (FW) regte – wie schon im November Jörg Westermair – eine Temporeduzierung an dieser Stelle an – zum Beispiel von „80 auf 60“. Er wollte wissen, ob diese Möglichkeit bereits mit dem Staatlichen Bauamt besprochen wurde. Franz Obesser verneinte und versprach, diese Anregung weiterzugeben und prüfen zu lassen.