S-Bahn rammt Räumfahrzeug: Fahrer schwer verletzt – Lokführer unter Schock

Von: Klaus-Maria Mehr

Die Unfallstelle: Das Räumfahrzeug wurde total zerstört. © THW Dachau

Beim Zusammenstoß einer S-Bahn mit einem Räumfahrzeug im Kreis Dachau sind zwei Menschen verletzt worden, einer davon schwer.

Markt Indersdorf – Das Fahrzeug des Winterdienstes ist laut Polizei am Freitagvormittag gegen 10.40 Uhr an der Haltestelle in Markt Indersdorf (Landkreis Dachau) nordwestlich von München im Einsatz gewesen, als die S-Bahn an einem unbeschrankten Bahnübergang gegen das Fahrzeug fuhr. Der Zusammenstoß ereignete sich bei Bahnkilometer 16,8.

Räumfahrzeug wird auf Bahnübergang von S-Bahn gerammt: Fahrer schwer verletzt

Der Fahrer des Fahrzeugs wurde schwer verletzt, der Lokführer erlitt einen Schock. Ein Großaufgebot an Rettungskräften ist vor Ort. Nach derzeitigem Stand wurde keiner der 15 Fahrgäste der Bahn verletzt. Derzeit wird der Zug evakuiert. Dann müssen S-Bahn und Räumfahrzeug geborgen werden und die Gleise auf Schäden untersucht.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Bahnstrecke zur Evakuierung und Bergung des Zuges über mehrere Stunden gesperrt bleibt. Auf der anderen Seite von München im Kreis Erding ist die S-Bahnstrecke ebenfalls total gesperrt. Hier krachte ein Baum auf einen S-Bahnhof und traf eine junge Frau.

