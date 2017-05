Aufmerksame Nachbarin verhindert Schlimmeres

Einer aufmerksamen Nachbarin ist es zu verdanken, dass ein Brand in einem Haus am Marktplatz von Indersdorf glimpflich ausging.

Indersdorf – Am Montagabend hielt sich eine 65-jährige Indersdorferin laut Polizei Dachau in ihrem Garten auf. Da bemerkte sie Flammen auf dem Balkon eines Nachbarn. Sie lief sofort zum Nachbarhaus. Ihren 67-jährigen Nachbarn konnte sie dann im Keller antreffen. Gemeinsam gingen sie auf den Balkon und löschten das Feuer. Ein Papierkorb hatte sich entzündet. Vermutlich wurden Glasscherben, die im Abfalleimer waren, durch die Sonne so heiß, dass sie das Papier entflammten. Die alarmierte Feuerwehr aus Indersdorf rückte zwar an, musste aber nicht mehr eingreifen. Durch Verrußungen an der Wand entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

