Bargeld in der Bäckerei statt am Automaten

Von: Christiane Breitenberger

Praxistest: Regina Wörmann (links) zahlt Bargeld an Christian Windele (rechts) im Beisein vom Leiter der Sparkasse in Markt Indersdorf, Roland Salvermoser (Mitte), aus. © sparkasse

Gute Nachrichten für die Niederrother: Ihre Unterschriftenaktion war erfolgreich. Obwohl der einzige Geldautomat im Ort bald verschwindet, werden die Sparkassenkunden weiterhin an Bargeld kommen. Und zwar dort, wo sie morgens ihre Brezen kaufen.

Niederroth – Christian Windele vom Bürgerbündnis Niederroth ist erleichtert. Im Mai waren viele Menschen im Ort sauer. Der Grund: Ein Zettel in der ehemaligen Sparkassenfiliale an der Hauptstraße. Darauf stand, dass der einzige Geldautomat im Ort zum 1. August abgebaut werden soll. Das Bürgerbündnis startete eine Unterschriftenaktion, um den Automaten irgendwie zu erhalten – 300 Menschen unterzeichneten (wir berichteten).

Jetzt hat die Sparkasse zusammen mit einem Niederrother Unternehmen eine Lösung für das Problem gefunden. Es wird zwar künftig keinen Geldautomaten mehr geben, aber die Niederrother Sparkassenkunden kommen trotzdem weiter an Bargeld. Und zwar: in der Bäckerei Wörmann.

Christian Windele ist mit dem Teilerfolg der Unterschriftenaktion und der Zusammenarbeit mit der Sparkasse zufrieden. „Klar wäre uns ein Geldautomat lieber gewesen, aber diese Lösung war von Anfang an nicht besonders realistisch.“ Die Lösung, künftig bei der Bäckerei Bargeld zu bekommen, findet er gut. „Wir sind zufrieden mit der Lösung, die die Sparkasse jetzt anbietet.“ Damit ist das Bürgerbündnis nicht allein. „Die Leute, denen ich bereits davon erzählt habe, freuen sich über diesen Kompromiss.“

Um diese Lösung hatte sich die Sparkasse in den vergangenen Monaten bemüht. „Ich bin dankbar, dass unsere Bäckerei Wörmann sich bereit erklärt, die Funktion der Bargeldausgabe zu übernehmen“, sagt Roland Salvermoser, Leiter der Geschäftsstelle Indersdorf mit Weichs und Niederroth.

Ab August geht bei Wörmann also noch etwas anderes über die Ladentheke als Backwaren oder Produkte aus dem Sortiment. Bäckermeisterin Regina Wörmann erklärt: „Die Niederrother kaufen ja täglich bei uns ein, da liegt es auf der Hand, dass sie sich zeitgleich mit Bargeld versorgen können“. Die Bäckerei Wörmann in Niederroth fungiert schon lange auch als Treffpunkt für die Niederrother. „Viele kommen zu uns, um einen Kaffee zu trinken und sich mit den anderen Gästen zu unterhalten“, so Wörmann.

Sparkassenleiter Roland Salvermoser erklärt, wie’s geht: „In Verbindung mit einem Einkauf können dann bis zu 200 Euro Bargeld gleichzeitig abgehoben werden.“ Die neue Funktion steht bereit, wenn der Geldautomat in der ehemaligen Sparkassenfiliale abgebaut wird: am 1. August.