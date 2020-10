Nach tragischem Autounfall: Fußballer verabschieden sich mit rührender Aktion von ihrem Mitspieler (18)

Bei einem Fußballspiel im Landkreis Dachau gedachten Fußballer und Fans am Wochenende einem Spieler. Der 18-Jährige war Anfang Oktober mit dem Auto tödlich verunglückt.

Markt Indersdorf/Landkreis Dachau - Szenen der Trauer spielten sich am Wochenende auf einem Fußballplatz in Markt Indersdorf (Landkreis Dachau) ab. Bei einem Spiel des TSV Indersdorf gegen den SV Niederroth gedachten die Spieler und Fans einem ehemaligen Indersdorfer Fußballspieler mit einer eigens inszenierten Trauer-Choreo. Der 18-Jährige kam vor zwei Wochen bei einem Verkehrsunfall ums Leben.

Dem Online-Portal fußballmafia.de zufolge versammelten sich am Sonntag, 18. Oktober, neben den beiden Vereinen die Fanclubs „Chaoten Indersdorf“ und „Schickeria München“ rund um das Spielfeld. Der verstorbene Josef Farle war großer Fan des FC Bayern und in der Fanszene verwurzelt. Mit einer Trauer-Choreo gedachten die Anwesenden dem verunglückten 18-Jährigen.

Landkreis Dachau: Nach tragischem Unfall - Fußballer verabschieden sich von 18-jährigem Mitspieler

Hinter dem Tor wurde das Konterfei Josef Ferles, das auf ein schwarz-weißes Banner gedruckt war, hochgehalten, berichtet fußballmafia.de. Daneben konnte man die Worte „Gute Freunde kann niemand trennen. Gute Freunde sind nie allein“ lesen. Anstatt Kerzen entzündeten die trauernden Fußballfreunde bengalische Fackeln.

Im Laufe des Spiels entzündeten die Fans aus der Schickeria München rot-weiße Rauchtöpfe am Spielfeldrand. Zusätzlich hielten sie in weißen Buchstaben auf rotem Hintergrund den Schriftzug „You are always in our hearts“ (zu Deutsch: „Du wirst immer in unseren Herzen sein“) hoch.

Nach dem Spiel gingen die Indersdorfer Spieler mit einem schwarz-weißen Spruchband „Ruhe in Frieden Josef“ über den Rasen. Laut fußballmafia.de war der 18-Jährige erst im Juli dieses Jahres vom TSV Jetzendorf nach Indersdorf gewechselt und bereits „bestens integriert und beliebt“.

Landkreis Dachau: Fußballer verabschieden sich von Mitspieler (18) - er verunglückte bei einem Autounfall

Am 4. Oktober wurde der junge Mann durch einen tragischen Autounfall aus dem Leben gerissen. Wie die Dachauer Rundschau* berichtet, fuhr der 18-Jährige am frühen Sonntagmorgen gegen 1.30 Uhr von Jetzendorf nach Petershausen (Kreis Dachau). In einer leichten Linkskurve kam er von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der junge Mann, der alleine im Auto saß, starb sofort.

Nach dem Fußballspiel am vergangenen Sonntag legten beide Mannschaften Kerzen, Schals und Fußball-Trikots an der Unfallstelle und am Indersdorfer Sportplatz nieder.

