Wird Parkplatznot im Zentrum noch größer?

Die Hirtlbacher hatten viel zu sagen bei der Bürgerversammlung im Pfarrstadel-Saal. Allerdings ging es nicht um Hirtlbacher Themen.

Hirtlbach – Die Hirtlbacher hatten Bürgermeister Franz Obesser nach dessen Bericht über das Gemeindegeschehen auf der Bürgerversammlung im Pfarrstadel-Saal in einer wenig emotionalen, aber ausgiebigen Diskussion viel zu sagen. Dabei verwunderte es, dass keine Probleme aus Hirtlbach vorgetragen wurden, aber so manches kritisch gesehen wird, was sich in Indersdorf tut.

Das geht bei der 3,5 Millionen teuren Marktplatz-Neugestaltung los. Es wird befürchtet, dass die Parkplatz-Not nach dem Umbau noch größer wird. Gemeinderat Olaf Schellenberger, der mit der Vermessung des Marktplatzes vertraut ist, versicherte aber, dass von derzeit 33 Parkplätzen am Marktplatz nach der Neugestaltung immerhin 29 übrig blieben und die bisherigen fünf Mitarbeiter-Parkplätze hinter dem Rathaus auch für die Allgemeinheit freigegeben werden. Unterm Strich stünden 34 Parkplätze zur Verfügung. Dieser Aussage wollte ein Hirtlbacher wenig Glauben schenken: „Es ist wohl am besten, wenn ich mein Auto in Albersbach abstelle und zu Fuß in den Markt reingehe.“

In der Diskussion kam auch das Parkhaus am Marktplatz zur Sprache, das nach den Worten des Bürgermeisters gut frequentiert sei. Schnell stellte sich aber heraus, dass einige Hirtlbacher dieses Parkhaus gar nicht kennen. Ein jüngerer Versammlungsgast kritisierte die Öffnungszeit nur bis 23 Uhr.

Gleich mehrere Hirtlbacher ärgern sich über die Parkerei an der Freisinger Straße. „Hier mit einem Bulldog durchzukommen, ist kriminell“, sagte ein Landwirt. Zwischen der Firma Ehrenleitner und der Kung Fu-Schule habe die Gemeinde aber Parkverbot angeordnete, verteidigte sich Obesser.

Im Zusammenhang mit der Parkplatz-Not kam auch die Frage auf, ob man sich von den vorgeschriebenen Stellplätzen freikaufen könne. Laut Bürgermeister ist eine Ablöse aber nur in sehr seltenen Fällen möglich, etwa am Marktplatz oder im Klosterbereich.

Auch die geplante Umgehungsstraße wurde thematisiert. Ein Gast sagte, er schließe nicht aus, dass 25 Jahre vergehen werden, bis es zur Umsetzung kommt. „Nur ein seltener Vogel, und ihr baut da gar nichts mehr.“ Obesser räumte ein, dass der Kiebitz und die Feldlerche dem Verfahren ein Jahr gekostet hätten, nun aber kein Tier mehr den Bau der Umgehung verzögere, „denn es gibt auch 5000 betroffene Bürger, die hier geschützt werden müssen“.

Ein Hirtlbacher kritisierte die Rechts-vor-Links-Regelung im Indersdorfer Gewerbegebiet. Er sprach von einem „unvernünftigen Mischmasch“. Wenn die Straße im Gewerbegebiet Richtung Arnbach ausgebaut ist, gebe es nur noch eine Rechts-vor-Links-Regelung, versprach Obesser. Vor allem die Parkplatzausfahrten im Gewerbegebiet würden leider immer wieder zu Verwirrungen führen.

Zur Frage, wie sich das Gewerbegebiet weiter entwickeln soll, erklärte der Gemeindechef, dass man keine weiteren Supermärkte mehr wolle, weil die nur weiteren Flächenverbrauch nach sich ziehen würden. Der Gemeinderat stehe grundsätzlich einer Erweiterung des Gewerbegebiets positiv gegenüber, habe aber derzeit keine verfügbaren Flächen.

Ein Problem, das viele Bürger in den kleineren Ortsteilen der Marktgemeinde betreffen könnte, sprach der Hirtlbacher Gemeinderat Florian Ebner an. Es sei untragbar, so Ebner, dass selbst im Innenbereich der Dörfer wegen geforderter Immissionsgutachten Nachwachsende in der Nachbarschaft am Bauen gehindert würden. Selbst vor aufgegebenen landwirtschaftlichen Betrieben werde da nicht Halt gemacht. Ebner forderte daher die Kreisräte aller Fraktionen und an deren Spitze Landrat Stefan Löwl auf, sich gegen diese angeblich bundeseinheitliche Regelung zur Wehr zu setzen. Ebner erhielt viel Beifall. „So muss eben der Druck von unten nach oben kommen“, sagte ein anderer Hirtlbacher.

JOSEF OSTERMAIR