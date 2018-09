Ein Brunnen für den neuen Marktplatz

Die Planungen für den neuen Marktplatz in Indersdorf gehen weiter. In einer Sondersitzung haben die Gemeinderäte jetzt entscheidende neue Dinge festgelegt. Zudem betonte der Stadtplaner: Der Platz braucht einen Hingucker. Dafür haben die Gemeinderäte aber lediglich den Rahmen vorgegeben – den Rest sollen jetzt die Bürger entscheiden. Rund 3,3 Millionen Euro wird das ganze Projekt kosten.

Von Christiane Breitenberger

Indersdorf– Wer am Mittwochabend am Rathaus vorbeigekommen ist, und sich gewundert hat, wieso da lauter Menschen Steine am Boden streicheln: Das war kein neuer Vhs-Kurs zur Selbstfindung. Das waren Indersdorfer Gemeinderäte, quasi mitten im Entscheidungsfindungsprozess: Entscheiden worüber? Welches Pflaster der neue Indersdorfer Marktplatz bekommen soll. Nämlich: Granit oder Beton? Um das – und noch ein paar andere marktplatzrelevante Dinge – zu beschließen, kamen die Kommunalpolitiker zu einer Sondersitzung zusammen.

Zwei Pflaster-Muster waren ausgelegt – die wollten selbstredend befühlt werden. Martin Kminek von der Firma Rinn, der die Steine mitgebracht hatte, erklärte den Räten Dinge zum Thema Oberfläche und Haltbarkeit der Betonsteine. „Nach 40 Jahren sehen die Steine immer noch top aus, und ich würde unterschreiben, das tun sie in weiteren 20 bis 30 Jahren immer noch.“ Da zückte Helmut Ebert sein Handy, Fotos von Betonplatten in seinem Garten sind darauf gespeichert, und hielt es Kminek unter die Nase. Nichts sieht da noch gut aus, erklärt er – schon nach kurzer Zeit hätten sich die Steine verfärbt. Dass das natürlich ganz andere Steine seien – nebensächlich für Ebert. Wie sich im Verlauf der Sitzung zeigte, war er im Vorfeld in vielen Städten unterwegs, schaute sich Plätze an: Für ihn ist klar: Kein anderer Stein als Granit gehört für ihn auf den neuen Indersdorfer Marktplatz!

Im Sitzungssaal erklärte Stadtplaner Heinz Kindhammer, der seit vergangenem Jahr mit dem Projekt neuer Marktplatz betraut ist, kurz die wesentlichen Unterschiede: „Bei Beton gibt es die verschiedensten Farben, bei Granit nur Grautöne.“ Es gebe zwar einen gelblichen Granit, der sei jedoch sehr teuer und ginge schnell kaputt – uninteressant also. Die größten Unterschiede zeigten sich ohnehin beim Thema Preis. Feinkörniges Betonpflaster für die 3235m² würde rund 143 000 Euro kosten, Granit aus China für die selbe Fläche 347 000 Euro, Granit aus der Türkei 443 000 Euro und Böhmerwald Granit 535 000 Euro.

Für die Granitbefürworter war klar: Das ist was für die Ewigkeit. Helmut Ebert erklärte: „Wir bauen hier was für die nächsten 100 Jahre. Und Beton hab’ ich daheim liegen, das ist nach ein paar Jahren gar nicht mehr wunderschön.“ Hans Lachner pflichtete ihm bei: „Wenn man was für mehrere Generationen macht, soll’s g’scheid sein. Für mich kommt nur Granit in Frage.“

Doch nicht alle dachten in solchen Ewigkeits-Dimensionen: Martin Schwarz betonte: „Der Mehrpreis für Granit ist in meinen Augen nicht für die Bürger vermittelbar. Muss man wirklich 100 Jahre vorausplanen? Ich denke, das ist zuviel. Vielleicht gefällt es den Leuten ja vorher schon nicht mehr.“ Die Gemeinderäte diskutierten in der Sondersitzung fast zwei Stunden lang über Steine. Um was es dabei allerdings nie ernsthaft ging, waren die Themen Nachhaltigkeit, Transportwege, Umweltschutz oder Arbeitsbedingungen in den jeweiligen Steinbrüchen. Sondern nur um: Optik, Langlebigkeit und natürlich um: Geld. Am Ende ging die Sache denkbar knapp aus: Mit 10 zu 9 Stimmen entschieden sich die Räte für Granit – in weiteren Abstimmungen dann mit 14 zu 5 Stimmen für den so genannten China Granit. Nur Simon Reichlmair und Philipp Blumenschein stimmten für Bayerwaldgranit aus dem nahen Dreiburgenland.

Doch Heinz Kindhammer hatte weit mehr Diskussionsstoff als nur das Thema Steine mit dabei: Er betonte: Da es bei der Marktplatz-Planung unglaublich viele Zwangspunkte gab (Straße, Parkplätze, Anschlüsse, Platz für die Bühne beim Faschingsumzug und viele mehr) sei es ein relativ „braver Entwurf“ geworden. Deshalb „ist es umso wichtiger, dass Sie hier einen Hingucker schaffen – etwas, was den Indersdorfer Marktplatz zum Indersdorfer Marktplatz macht – etwas Einzigartiges.“

Kindhammer hatte diesbezüglich für die Räte zwei Optionen mitgebracht: Einmal Vorschläge für Brunnen und einmal für Bauminseln, die gleichzeitig auch Sitzgelegenheiten sind. „Sie müssen hier etwas schaffen, das Sie nicht gleich in der nächsten Ortschaft finden“, betonte der Stadtplaner. Zum Thema Brunnen stellte er zwei Varianten vor: Einmal eine Wassertreppe über die geplanten Stufen vor dem Rathaus – „unten wäre auch ein Wasserspiel denkbar“ – und einmal ein Fontänenfeld vor dem Rathaus. „Aber nicht so ein gewöhnliches, die gibt’s wie Sand am Meer.“ Kindhammer schlug vor, verschiedene Natursteinplatten übereinander zu legen. Auch das Konzept „Brunnen“ stand unter Vorgaben: Wegen Fasching muss er bodeneben und schnell abzudrehen sein.

Die Räte waren von beiden Varianten sehr angetan, auch die Bauminseln gefielen ihnen gut. Doch darüber, welcher Brunnen der beiden Varianten tatsächlich kommen soll und wie die Bauminseln aussehen sollen, darüber wollen die Kommunalpolitiker jetzt die Bürger entscheiden lassen. Vorgegeben ist lediglich ein grober Rahmen, wie etwa eine Kostenobergrenze. Wie genau das Prozedere mit der Bürgerbeteiligung hier ablaufen soll, ist noch nicht klar.

Die Gesamtkosten für den neuen Marktplatz schätzen die Planer nach heutigem Stand auf 3,3 Millionen Euro. Bis 2020 rechnet Bürgermeister Franz Obesser mit einer Preissteigerung von etwa zehn Prozent.