Bei Indersdorf: 28-Jähriger schwer verletzt nach Überschlag

In der Nacht zum Montag kam ein Audi-Fahrer bei Markt Indersdorf von der Straße ab und überschlug sich. Der Fahrer wurde schwer verletzt.

Bei Indersdorf ist am späten Montagabend ein 28-jähriger Audi-Lenker von der Straße abgekommen und hat sich anschließend überschlagen. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Grund, warum der Ainhofener gegen 23.40 Uhr auf seinem Weg von Niederroth nach Indersdorf von der Staatsstraße 2050 abkam, ist noch unklar. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15 000 Euro. pid