Immer öfter während der Arbeitszeit im Einsatz

Der Kommandant der Indersdorfer Feuerwehr brachte bei der Jahresversammlung die Tagesalarmierung und die Konsequenzen für die ehrenamtlichen Einsatzkräfte zur Sprache

Indersdorf– Rund 70 Vereinsmitglieder sind zur Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Indersdorf erschienen. Der Jahresrückblick kombinierte sowohl schöne, als auch weniger schöne Ereignisse. Aber erfreulicherweise zeigt die Statistik, dass die Einsatzzahlen gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen sind.

„Ein relativ ruhiges Jahr, in dem wir nicht ganz so stark gefordert wurden“, berichtete der Kommandant Thomas Burgmair. Bei 123 Einsätzen ergaben sich rechnerisch 975 Einsatzstunden. Näher betrachtet zeigt sich, dass die Tageseinsätze tendenziell ansteigen und die Einsatzzeit an normalen Werktagen stattfindet.

Das bedeutet: Die Mannschaft ist während ihrer regulären Arbeitszeit aktiv. Deshalb richtete Burgmair seinen Dank dafür an alle Kollegen, an die Mitarbeiter des Bauhofs, an die Arbeitgeber und an die Selbstständigen – für die Zeit, das Verständnis und für die Unterstützung und Freistellungen.

Rechnet man den außerordentlichen Wintereinsatz von immerhin 35 Personen an fünf Einsatztagen im Landkreis Miesbach nicht mit, leisteten die Feuerwehrler insgesamt weitere 2174 Freizeitstunden. Die Lehrgänge der Kreisbrandinspektion und der staatlichen Feuerwehrschulen und die Standortschulungen sind dabei noch nicht berücksichtigt und schlagen noch einmal mit rund 1500 Stunden zu Buche. Ein großer Einsatz, den die 68 aktiven Mitglieder, mit einem Durchschnittsalter von 34 Jahren gestemmt haben.

Nachdem die Anforderungen konstant steigen, war es nur sachgerecht, dass Burgmair das Wort an Bürgermeister Obesser richtete und Möglichkeiten für eine Anerkennung ansprach. Er bedankte sich für die konstante Unterstützung seitens der Gemeinde – aber es wäre wünschenswert, dass man das Ehrenamt künftig noch etwas mehr in den Fokus stellt.

Top ausgebildetes Personal, ein momentan guter Fuhrpark und unter Leitung von Jugendwart Wassilis Skiadas eine tolle und kreative Jugendmannschaft – das ist die perfekte Basis für das Jahr 2019. Unterstützung bekommen die Aktiven noch durch die FF Agent-Alarm-App, die neben dem Piepser als Hauptinstrument, Zeichen für weiterhin schnelle Reaktionszeiten setzt und einen echten Mehrwert darstellt. Wolfgang Elfinger hat diese App in vielen Stunden den Anforderungen für die eigene Wehr angepasst.

Als weitere Themenpunkte standen Informationen des Festausschusses für das 150- jährige Jubiläum und die Gründung eines Fördervereins auf der Tagesordnung. Genaue Details sind allerdings noch nicht reif für eine Vorstellung und so wurden diese Punkte auf die nächste Halbjahresversammlung verschoben. Ausschlagend dafür war unter anderem Zeitmangel für die weiteren Planungen, da aktuell aufgrund verschiedener Satzungsänderungen eine komplette Aktualisierung der Satzung notwendig geworden ist und diese zeitnah einem Notar vorgelegt werden muss.

Für das neue Kalenderjahr ist der Terminkalender für die Vereinsmitglieder bereits sehr gut gefüllt, da auch in diesem Jahr der Volksfesteinzug, das Watt-Turnier, das Steckerlfisch-Grillen, das Gartenfest und das Blaulicht-Stockschützen-Turnier anstehen – um nur einige Höhepunkte aufzeigen.

Viele Ehrungen und Ernennungen wurden an diesem Abend ausgesprochen viele Neuzugänge vorgestellt.

ROSWITHA HÖLTL