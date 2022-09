Ende nach 51 Jahren: Indersdorfer Traditionsverein löst sich auf

Einstimmig haben die 31 Damen die Auflösung des Indersdorfer Frauenbundes beschlossen. © Josef Ostermair

Das war‘s mit dem Indersdorfer Traditionsverein. Nach 51 Jahren löst sich der Katholische Frauenbund auf. Es ist nicht der erste Frauenbund im Landkreis. Die Verantwortlichen kritisieren den Diözesanverband schwer.

Indersdorf – Bis zuletzt konnte man noch hoffen, dass es vielleicht doch noch weitergeht, doch nun steht fest: Es wird in Indersdorf keinen Katholischen Frauenbund mehr geben. Das haben alle 31 anwesenden der zuletzt aus 152 Mitgliedern bestehenden christlichen Vereinigung im vierten Anlauf beschlossen. Der Grund ist einfach: Keine der Frauen war auch im vierten Anlauf bereit, Verantwortung zu übernehmen.

Indersdorfer Frauenbund löst sich auf

Dass die langjährige Vorsitzende Irmi Spicker und auch keine Frau aus dem bisherigen Vorstandsteam mehr bereit war, weiterzumachen, war schon im vergangenen Jahr bekannt, so dass bereits bei der Mitgliederversammlung Ende Mai dieses Jahres die Alarmglocken läuteten. Weil auch bei dieser Versammlung keine der Damen bereit war, Verantwortung zu übernehmen, hatte man es bei einer weiteren Versammlung am 16. Juli erneut versucht, eine neue Vorsitzende zu bekommen. Dem Reglement im Katholischen Frauenbund folgend, versuchte man es sechs Wochen später erneut, eine neue Führungskraft zu bekommen. Hier hätten entsprechend den Statuten zwei Drittel der Mitglieder anwesend sein müssen, was aber nicht der Fall war.

Nach vier Terminen die Auflösung beschlossen

Beim nunmehr vierten Termin im Pfarrheim genügte eine einfache Mehrheit zur Auflösung dieses für das Ortsgeschehen wichtigen, seit 51 Jahren bestehenden Frauenbundes. „Vielleicht ist ein Verein in dieser Form ein Auslaufmodell. Denn es ist ein Zeichen der Zeit, dass ehrenamtliche Vereinsarbeit in allen Bereichen auf immer weniger Interesse und Engagement trifft“, sagte die Vorsitzende Irmi Spicker.

Verantwortliche kritisieren den Diözesanverband schwer

Was Spickers Team ärgert und auch die anwesenden Mitglieder bedauerten, ist die Gleichgültigkeit des Diözesanverbandes. Seitens dieses Verbandes sei weder ein Anruf noch eine Mail in Indersdorf eingegangen. Unmut gab es insbesondere auch, weil es dem Diözesanverband schönbar egal sei, ob sich ein weiterer Zweigverein auflöse und keines der Mitglieder daran interessiert sei, Einzelmitglied beim Verband zu bleiben.

Markt Indersdorf sei nach Hilgertshausen sicher nicht der letzte Zweigverein, der sich auflöse. Dem Diözesanverband warfen die Mitglieder die Missachtung der jahrelangen engagierten Arbeit, das Desinteresse am Schicksal des Zweigvereins und vor allem die mangelnde Wertschätzung der Basisarbeit in den vergangenen 51 Jahren vor. Bei den vorangegangenen drei Mitgliederversammlungen, die auf eine Vereinsauflösung hinausliefen (wir berichteten), habe der Diözesanverband trotz wiederholter Einladung durch Abwesenheit geglänzt.

Keine Reaktion vom Diözesanverband

Auch auf Anrufe der Vorsitzenden habe es keine Reaktion gegeben. Der Diözesanverband habe stattdessen jahrelang Mitgliederbeiträge kassiert, in den ohnehin schwierigen Corona-Jahren die Beiträge erhöht, sich aber nie um die Belange und Schwierigkeiten der Zweigvereine an der Basis gekümmert.

Zuletzt seien es jährlich über 4000 Euro der Mitgliedsbeiträge gewesen, die an den Diözesanverband weiterzuleiten waren.

„Irgendwann wird auch der Verband erkennen müssen, wie weit er mit seiner Arroganz gegenüber der Basis kommt“, schimpfte eine Versammlungsteilnehmerin, und weitere Damen pflichteten dem bei. Die Auflösung ihres Zweigvereins bedauerten alle Mitglieder und überlegten, dass vor allem die christlichen Werte und die Geselligkeit weiter aufrecht erhalten werden sollten, beispielsweise durch Fortsetzungen von Maiandachten, Morgenlob oder Kreuzweg.

Die Geselligkeit, die bis zum Schluss wichtig für die Mitglieder war, könne laut Spicker auch ohne einen Verein mit Vorstandschaft gelebt werden, beispielsweise durch gelegentliche private Treffen. „Solange der Bedarf nach Gemeinsamkeit da ist, werden wir denen, die hier ein Heimatgefühl haben, etwas anbieten“, versicherte Spicker und wies darauf hin, dass man bereits am Sonntag, 23. Oktober um 17 Uhr zu einem Oktober-Rosenkranz in die Klosterkirche einlädt. Wenn es Corona zulässt, werde es auch eine Adventfeier geben.

Die rund 40 überwiegend älteren Frauen, die zuletzt regelmäßig zu den Frauenbund-Treffen kamen, wolle man keinesfalls hängen lassen. Zum weiteren Vorgehen wurde erklärt: Die Mitglieder müssen nun zum Stichtag 30. September ihre Mitgliedschaft im Zweigverein kündigen (Ende des Geschäftsjahres ist der 31. Dezember). Die zum 17. September noch aktiven Mitglieder müssen schriftlich entscheiden, ob sie aus dem KDFB austreten oder als Einzelmitglieder in den Diözesanverband wechseln oder in einem anderen Zweigverein Mitglied werden wollen.

