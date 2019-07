Abschied nehmen beim Sommerkonzert

Es war ein Sommerkonzert und zugleich ein Abschied. Am Gymnasium Markt Indersdorf wurde tolle Musik geboten und eine Fachkraft verabschiedet

Indersdorf – Eine musikalische Reise um die Welt haben die Besucher des Sommerkonzerts in der Aula des Gymnasiums Markt Indersdorf (GMI) erlebt. Ein Hochgenuss, der unter anderen auch nach Kuba, Israel, Spanien oder mit einem roten Ferrari nach Italien entführte.

Die Sonne ging langsam hinter der Schule unter und schickte ihre letzten Strahlen in die international geschmückte Aula – es schien zeitlich perfekt mit den PopVoices abgestimmt zu sein, als sie „Ain’t no sunshine“ von Bill Withers sangen. Welches Lied aber auch angestimmt wurde – die jungen Musiker begeisterten das Publikum von Anfang an.

Schulleiter Thomas Höhenleitner beschrieb die Ausstrahlung seiner Schüler mit den Worten: „Wenn man Euch allen so zuschaut, dann fühlt man, dass Ihr auf sehr sympathische Weise ausstrahlt, dass Ihr sicher seid, dass Ihr gut seid. Behaltet Euch Eure Begeisterung und setzt sie um, für unsere Welt.“

Nicht nur er war fasziniert, sondern der Applaus und die Jubelrufe nach den einzelnen Darbietungen zeigten, dass alle Zuschauer an diesem Abend verzaubert waren. Der Unterstufenchor der 6. und 7. Klassen unter der Leitung von Tanja Wawra, eröffnete das Konzert. Es gab Südseefeeling von den Ensembles Jazz Cakes und Jazz Cookies unter der Leitung von Corinna Barth, dem Orchester unter der Leitung von Karin Kreitmair und der B.I.G. Band Markt Indersdorf unter der Leitung von Michael Salvermoser. Alle zeigten sie ihre „Begeisterung für die Musik und für das Miteinander“, wie Höhenleitner es treffend formulierte und ein „künstlerisch hervorragender Abend“, ging dem Ende zu.

An diesem Abend erlebten die Zuschauer eine ganz große Bühne, die mal in Rauch gehüllt war, wie bei dem Lied „Engel“ von Rammstein und mal in buntem Licht erstrahlte, wenn es beschwingter war. Sie bot einen außergewöhnlichen Rahmen für alle Mitwirkenden.

Es gab aber auch einen Moment der Tränen, einen Moment des Abschieds: Thomas Höhenleitner ehrte eine „Grande Dame“ – Mechthild Schiller, Fachbetreuerin Musik, die am Ende des Schuljahres in den Ruhestand geht. Sie hat Generationen geprägt, eine Lehrkraft der ersten Stunde des GMI und er bedankte sich mit herzlichen Worten für ihr Engagement und die vielen Spuren, die sie hinterlassen wird. „Eine Grande Dame wird nicht gekürt, es sei denn durch die Hochschätzung der Kollegen und des Publikums“ und der nachfolgende lang anhaltende Applaus unterstrich seine Worte.

Gänsehautmomente folgten, als auf der Bühne das Lied „Time to say Goodbye“ angestimmt wurde und wirklich alle aufstanden und mit stürmischem Applaus noch einmal ihre Wertschätzung zeigten. ROSWITHA HÖLTL