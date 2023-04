Bekanntes unter besonderem Blickwinkel

Motive, die ortsbekannt sind, stellt Fotograf Christian Fischer (rechts) im Ausstellungsraum des Chorherrenmuseum aus. Die Idee hatte dazu der Vorsitzende des Heimatvereins, Anton Wagatha. © Roswitha Höltl

In Kooperation mit dem Heimatverein Indersdorf lädt der bekannte Fotograf Christian Fischer am Freitag zu einer Vernissage ins Chorherrenmuseum ein.

Indersdorf - Die Ausstellung „Augenblicke der Heimat“ zeigt die Schönheit und Vielfalt einer Region, die dem Künstler viel bedeutet. Eine breite Palette von malerischen Landschaften, Natur- und Urbanfotografien wird präsentiert, und die Besucher können sich darauf freuen, eine einzigartige Mischung aus seinen Fotografie-Stilen und beeindruckenden Momenten zu sehen. Es sind Augenblicke, die ihn ganz besonders beim Fotografieren inspirieren. Die Ergebnisse erregen immer wieder viel Aufmerksamkeit.

Die Motive von Christian Fischer sind ortsbekannt

Seine Motive sind meist ortsbekannt, und man kann sie sofort zuordnen. Sei es der Brunnen am Mairenplatz in Indersdorf oder der großartige Blick nach Westerholzhausen. Mal sind die Motive von langer Hand geplant, damit beispielsweise der Vollmond haargenau hinter den Kirchtürmen platziert ist, und mal geht Fischer einfach mit seiner Kamera los und hält fest, was ihn inspiriert. Besondere Momente, die mit einem besonderen Blickwinkel und Kreativität etwas durchaus Bekanntes darstellen.

Am morgigen Freitag ist Christian Fischer ab 19 Uhr vor Ort und freut sich, wenn er wieder das Interesse an seinen Werken wecken darf. Sein Kalender, den er zugunsten der Opfer der Flutkatastrophe im Aartal verkauft hat, war im Dezember 2021 bereits ein voller Erfolg (wir berichteten).

Dieses Mal sind seine Werke auf sogenannte Forexplatten im Format 120 mal 80 Zentimeter gedruckt und einzeln erwerbbar. Der Preis pro Motiv liegt bei 199 Euro. Den den Verkaufserlös spendet Fischer an den Heimatverein.

Fotos können käuflich erworben werden

Der Vorsitzende Anton Wagatha war es, der im vergangenen Sommer zusammen mit ihm die Idee einer Vernissage entwickelte. Bis 10. September besteht nun jeden Sonntag die Möglichkeit, von 13 bis 17 Uhr die Ausstellung und das Augustiner Chorherrenmuseum zu besuchen.

Wer Interesse hat, ein Foto käuflich zu erwerben, kann sich unter der Angabe der Bildnummer – diese findet sich neben jedem Foto – direkt an Christian Fischer per E-Mail an chrisfisch99@ icloud.com mit Angabe seiner Kontaktdaten wenden.

Einen Tipp haben Christian Fischer und der Vorsitzende des Heimatvereins noch für ihre Ausstellungsbesucher. Im Museum können zudem Sonderabfüllungen des exklusiv für Markt Indersdorf hergestellten Weißweins des Weinguts Zöhrer (Österreich) erworben werden.

