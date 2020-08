Bewunderung für einen Vorzeigewald

Rund 50 Waldbauern sind bei Eichstock mit Försterin Lisa Schubert und dem Geschäftsführer der Waldbauernvereinigung, Peter Göttler, auf Waldbegehung unterwegs gewesen.

Eichstock – Reges Interesse bei rund 50 Waldbauern aus dem nördlichen Landkreis Dachau erweckte die Waldbegehung mit Beratungsförsterin Lisa Schubert (Forstrevier Markt Indersdorf) und dem Geschäftsführer der Waldbauernvereinigung Dachau, Peter Göttler. Eine ein Hektar große Waldfläche bei Eichstock hat Markus Hofner aus dem nahen Neßlholz innerhalb von zwei Jahren zu einem Vorzeigewald verwandelt, wenngleich es nach dem Erwerb dieses Waldstückes ein böses Erwachen mit dem Borkenkäfer gab.

Der Borkenkäferbefall zwang den Waldbesitzer zum kräftigen Abholzen und anschließenden Wiederaufforsten. Was sowohl die in zwei verschiedenen Führungen aufgeteilten Forstwirte als auch die Försterin und den WBV-Geschäftsführer besonders beeindruckte, war die Aufforstung mit Traubeneichen, Winterlinden und Buchen.

Allein 90 Ster Holz musste Hofner seinen Angaben zufolge zur Durchforstung für eine fachgerechte Rückegasse rausschneiden. Dass Rückegassen zum Schutz des Waldbodens unentbehrlich seien und es sinnvoll sei, diese auch mulchen zu lassen, betonte die Försterin ausdrücklich. Mit der Anlage von Rückegassen sei die notwendige Waldpflege unproblematisch, dabei handle es sich um eine Investition in die Zukunft des Waldes.

Schubert forderte von den Waldbauern mehr Mut zur Durchforstung, denn nur so komme man zu einem stabilen Wald. „Die Äste der Bäume im oberen Bereich sollten sich nicht berühren“, so der Tipp der Försterin, die für mehr Licht im Wald und den gewünschten grünen Waldboden warb. Man dürfe auch die eine oder andere Birke stehen lassen und bei einer Bepflanzung mit Douglasien, Buchen beimischen.

Großen Wert legen die Waldexperten auch auf Naturverjüngung. Bei Eichen sorgen dafür sogar oft die Eichhörnchen, die die Samen verteilen. Naturverjüngung könne auch im Kampf gegen Pilzkrankheiten im Wald eine Lösung sein.

Waldbesitzer Hofner habe es auch verstanden, im älteren Teil des Waldbestandes 50 Weißtannen mit Einzelschutz unterzupflanzen. So ist ein Tannen-/Fichtenbestand entstanden. Hofner habe beim Unterpflanzen nur die etwas teureren Topfpflanzen verwendet, die den Vorteil hatten, dass 95 Prozent der Pflanzen gut angewachsen sind.

Laut Försterin dürfe man ruhig mal Hollerstauden stehen lassen, damit der Rehbock was zum Fegen (Reiben des Geweihs) hat. In der Diskussion mit den Waldbauern kam zum Ausdruck, dass Tannen viel stärker mit dem Waldboden verwurzelt sind als die Fichten. Sinnvoll sei es, nach Möglichkeit neben alten Stöcken zu pflanzen. Die Waldarbeit müsse nach den Vorstellungen der Försterin den Waldbauern Spaß machen.

Bevor WBV-Geschäftsführer auf die Holzvermarktung zu sprechen kam, bedauerte er, dass in so manchem Altbestand zu wenig Licht reinkomme. Trotz der derzeit sehr bescheidenen Holzpreise sei es notwendig, den Bäumen Platz zu machen, bevor sich der Borkenkäfer in Szene setzt. Vor der Holzernte sollte man sich einen Plan zur Erschließung des gefällten Holzes überlegen und dabei immer von einem Hauptweg ausgehen. Schon beim ersten Eingriff sollte Bodenverdichtung, soweit möglich, vermieden werden.

„Wo Licht ist, gibt es auch Leben“, lautete ein Zwischenruf eines Holzfachmanns. Der WBV-Geschäftsführer weiß, dass der derzeit schlechte Holzpreis viele Bauern abhält, Holz zu schlagen. Nur so lasse sich aber echte Holzpflege betreiben, bevor der Käfer und der Wind wie zuletzt beim Sturmtief Sabine für große Mengen von Schadholz sorgten. Waldumbau zu klimastabilen Mischwäldern dürfe auch nicht in Zeiten schlechter Holzpreise vernachlässigt werden. Weißtanne und Rotbuche würde sich gut als Unterbau eignen.

Was den Holzpreis angeht, hat Göttler die Hoffnung, dass der im Herbst wieder etwas ansteigt, noch nicht aufgegeben.

ost