Brandstiftung: Asylbewerber muss in Haft

Von: Angela Walser

In einem der Wohncontainer in der Flüchtlingsunterkunft Indersdorf legte der Angeklagte Feuer. © hr

Das Landgericht München II verurteil den 28-jährigen Angeklagten zu einer Haftstrafe und ordnet eine Therapie an.

München/Indersdorf – Ein 28-jähriger Asylbewerber, der im Mai 2022 in einer Unterkunft in Indersdorf sein Zimmer angezündet hatte, muss für dreieinhalb Jahre ins Gefängnis. Außerdem ordnete das Landgericht München II seine Unterbringung in der Entziehungsanstalt an. Der Mann hatte sich an vier Verhandlungstagen vor der vierten Strafkammer unter Vorsitz von Richter Thomas Lenz verantworten müssen. Das Urteil fiel am Montag.

Der Eritreer hatte mit seinem Handeln elf Mitbewohner gefährdet. In seinem Zimmer hatte er nachts am Boden liegende Kleidungsstücke gebündelt und angezündet und anschließend die Einrichtung verlassen. Durch das Abbrennen der Kleidung fingen eine Couch, ein Raumteiler und Vorhänge Feuer.

Dank der Feuerwehr Indersdorf, die schnell vor Ort war, griff das Feuer nicht auf unmittelbar angrenzende Wohncontainer über. Das sei bei Wohncontainern eine große Gefahr, erklärte ein Brandsachbearbeiter im Prozess. Bei dem Material könne die Hitzeübertragung so stark sein, dass an den Wänden stehendes Mobiliar zu brennen beginne, erklärte der Experte.

Durch das Feuer entstand ein Sachschaden in Höhe von 20 000 Euro. Offenbar hatte der Mann in Folge seines Alkoholmissbrauchs das Feuer gelegt. Bis zu 20 Flaschen Bier soll er an manchen Tagen getrunken haben, hatte er am ersten Verhandlungstag vor Gericht erklärt. Seine beruflichen Tätigkeiten seien alle an seinem Alkoholkonsum gescheitert.

Bei der Tat selbst hatte er vermutlich einen Alkoholspiegel von 2,5 Promille. Weil seine Deutschkenntnisse bislang nicht so gut gewesen waren, hatte sich der Psychiatergegen eine Therapie ausgesprochen.

Doch offenbar taten dem Angeklagten die U-Haft wie auch der Entzug gut. Er verstand sehr gut Deutsch und sprach auch so gut wie sein Dolmetscher. Er wolle „ein neues Leben beginnen“, hatte er zu Beginn des Prozesses betont. Deshalb entschied sich der Psychiater in der Verhandlung doch noch für den Rat zu einer Therapie.

Auch die Staatsanwaltschaft sprach sich dafür aus, forderte mit fünfeinhalb Jahren Haft allerdings eine wesentlich höhere Strafe. Die Verteidigerin hingegen plädierte nur auf zwei Jahre und acht Monate Haft – und sprach sich nicht für eine therapeutische Behandlung aus. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.