Brandstiftung in Indersdorfer Flüchtlingsunterkunft

Polizei nimmt 27-jährigen Mann aus Eritrea fest – Zweimal Feuer gelegt

In der Nacht auf Montag brannte es zweimal in einer Flüchtlingsunterkunft in Indersdorf. Die Kripo hat einen 27-Jährigen wegen Brandstiftung festgenommen.

27-jähriger legt zweimal Feuer in der Gemeinschaftsunterkunft in Indersdorf

Indersdorf - Zwei Mal mussten die Rettungskräfte in der Nacht auf Montag zu Bränden in einer Gemeinschaftsunterkunft an der Rieder Straße in Markt Indersdorf ausrücken. Nach den Erkenntnissen der Kriminalpolizei ist ein 27-jähriger Mann für die Feuer verantwortlich. Er wurde festgenommen.

Gegen 2.50 Uhr wurden die Bewohner über einen Rauchmelder geweckt und mussten sich ins Freie begeben. In einem Zimmer eines Containers war eine Couch in Brand geraten und hatte in der Folge auf die Einrichtung übergegriffen. Der Brand konnte durch die herbeigerufene Feuerwehr schnell abgelöscht werden, es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15 000 Euro.

Der Bewohner des Zimmers, der das Feuer nach jetzigem Stand der Ermittlungen absichtlich gelegt hatte, war beim Eintreffen der Polizei zunächst verschwunden.

Polizei und Feuerwehr werden zweimal gerufen

Gegen 7.00 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr erneut zur Unterkunft gerufen, da wiederum Rauch aus einem Raum feststellbar war und ein Gerangel zwischen mehreren Personen stattfand. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei hatte der Bewohner des bereits nachts betroffenen Zimmers wiederum absichtlich Kleidungsstücke in Brand gesetzt und gedroht, das Gebäude „abzufackeln“. Mitbewohner hatten den Mann daraufhin festgehalten.

Der 27-jährige eritreische Staatsangehörige wurde vorläufig festgenommen, die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen.

Die Staatsanwaltschaft München II hat einen Haftbefehl wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung beantragt, der am gestrigen Dienstag durch den zuständigen Richter erlassen und in Vollzug gesetzt wurde. Der Tatverdächtige wurde in eine Haftanstalt eingeliefert.

mm

