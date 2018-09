Jens Spahn hat viele Ideen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn war Gast im Pflegezentrum Indersdorf. Zentrales Thema des Besuchs: die Pflege. In diesem Bereich habe es einen großen Vertrauensverlust in der Bevölkerung gegeben.

Indersdorf – Die Themen Gesundheit und Pflege sind den Menschen im Landkreis Dachau wichtig. Das bekam Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zu spüren, der einer Einladung des CSU-Kreisverbands Dachau gefolgt war und am Dienstagabend das Senterra-Pflegezentrum in Markt Indersdorf besuchte. Bereits vor dem Haus wurde der CDU-Spitzenpolitiker von Vertretern des Volksbegehrens „Stoppt den Pflegenotstand“ empfangen, die Unterschriften sammelten. Und dann betrat Spahn einen gesteckt vollen Saal im Pflegezentrum, was der Landtagsabgeordnete Bernhard Seidenath als ein „Zeichen des großen Interesses für drängende Gesundheitsprobleme wertete“.

In seinem Vortrag bezeichnete es Spahn als große Herausforderung, für 80 Millionen Menschen eine gute Gesundheits- und medizinische Versorgung zu bieten. In vielen Bereichen seien große Fortschritte erreicht worden, nicht jedoch, was die Pflege betrifft. Deshalb, so der CDU-Minister, sei es diesbezüglich „zu einem massiven Vertrauensverlust gekommen, der im Alltag deutlich spürbar ist“.

Das verloren gegangene Vertrauen möchte Spahn Schritt für Schritt zurückerobern – mit Verbesserungen für Pflegebedürftige, pflegende Angehörige und für das Pflegepersonal. „Nur mit einer guten Personalausstattung ist eine sichere, gute Versorgung der Patienen in den Krankenhäusern möglich.“

Mit zwei Maßnahmen will die Bundesregierung laut Spahn für ausreichend Pflegepersonal in den Krankenhäusern sorgen. In vier pflegesensitiven Krankenhausbereichen (Intensivmedizin, Geriatrie, Unfallchirurgie und Kardiologie) müssen Krankenhäuser ab kommenden Jahr ein bestimmtes Mindestpersonal vorhalten. Zudem soll ab 2020 eine Regelung zur Verbesserung der Pflegepersonalausstattung („Ganzhausansatz“) gelten.

Spahn ist sich im Klaren, dass der Arbeitsmarkt leer gefegt ist. Und so versprach er, Anreize schaffen, um mehr Menschen für Pflegeberufe zu begeistern. Zudem sollen Pflegekräfte zurückgewonnen werden, die aus dem Beruf ausgeschieden sind oder derzeit in Teilzeit arbeiten.

Ein Vertreter des Volksbegehrens forderte einen festen Personal-Patientenschlüssel. Er verwies auf die Tatsache, dass seit der Umstellung der Krankenhausfinanzierung auf Fallpauschalen im Jahr 2004 Stellen im Pflegebereich abgebaut worden seien. Die Fallpauschalenregelung besagt, dass Kliniken einen einheitlichen Betrag für eine bestimmte Behandlung einer bestimmten Diagnose und Zusatzentgelte für besonders teure Behandlungen (Dialyse, Chemotherapie) erhalten. Das führte dazu, dass Patienten immer schneller entlassen wurden und im Gegenzug Pflegepersonal eingespart wurde.

Lob von Spahn gab es für die bayerische Staatsregierung. Der CDU-Spitzenpolitiker wohnte vor seinem Besuch in Indersdorf einerKabinettssitzung in München bei, in der die Regierung beschloss, die Ausbildungsgebühren für angehende Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Podologen und Logopäden abzuschaffen.Damit schaffe Bayern als erstes Bundesland „Anreize zur Ausbildung in wichtigen Berufen zur Gesundheitsversorgung“. „Wir müssen klare Anreize schaffen, dass wieder mehr junge Menschen Gesundheitsfachberufe ergreifen. Deshalb brauchen wir die Schulgeldfreiheit auch für die angehenden Heilmittelerbringer“, meint Bernhard Seidenath, gesundheitspolitischer Sprecher der CSU-Fraktion, zu diesem Thema. Umgesetzt werden soll der Regierungsbeschluss zum zweiten Schulhalbjahr 2018/2019.

Auch die Privatisierung der Kliniken war ein Thema. Für den Gesundheitsminister macht es keinen Unterschied, ob ein Krankenhaus einen kommunalen Träger hat oder privat betrieben wird. „Entscheidend ist es, einen Rahmen zu setzen, dass die Renditen nicht zu Lasten der Pflegebedürftigen oder des Personals gehen.“ Landrat Stefan Löwl stellte hierzu fest, dass seit der Übernahme der Amperkliniken durch den Helios-Konzern im Jahr 2013 kein Cent an den Landkreis oder sonst wen ausgeschüttet worden sei. Die Gewinne, so Löwl, seien in die Moderinisierung und Erweiterung der Klinik geflossen.

Ein wichtiger Punkt des Abends war die ärztliche Versorgung auf dem Land. Um diese sicherzustellen, sei, so Spahn, mit Medizinischen Versorgungszentren oder Gemeinschaftspraxen „nachgesteuert“ worden.

Hoffnungsvoll stimmt Spahn die Einrichtung einer medizinischen Fakultät in Augsburg. Das Zentralklinikum dort wird zur Uniklinik mit dann rund 1500 Studienplätzen, 100 Professoren und rund 400 wissenschaftlichen Mitarbeitern.

Am Ende des etwa einstündigen Auftritts, bei dem Spahn rund 20 Fragen aus dem zum Teil „sehr fachkundigen Publikum“ (Seidenath) beantwortete, bekam der Minister gerade noch seinen Flieger zum nächsten Termin. „Bisher wusste Jens Spahn noch nicht, wo Indersdorf liegt“, so Bernhard Seidenath, „doch er hat gemerkt, dass das hier ein Brennpunkt ist.“

fh/zim