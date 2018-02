Heute startet in Indersdorf das Bussi

Für alle, die in Indersdorf nicht mobil sind, hat sich die Gemeinde etwas Tolles überlegt: Sie startet ihre eigene Buslinie durch den Ort. Vorrangig für Senioren und betagte Leute – aber grundsätzlich für jeden. Für einen Euro geht’s an zwei Wochentagen zu den wichtigsten Haltepunkten. Das Projekt startet heute. Der Name für den Bus: sehr ungewöhnlich.

Indersdorf– Bussi. Kein Witz. So heißt Indersdorfs neue eigene Buslinie. Da muss Ideen- und Namensgeber Bürgermeister Franz Obesser selber lachen. „Wir wollten einfach, dass unser Bus einen netten Namen bekommt. Und man nicht sperrig: ,Seniorenbuslinie Indersdorf’ sagen muss. Zum Bummerl hat früher ja auch kein Mensch A-Linie gesagt.“ Und so ein Bussi, das verbindet ja schließlich auch die Menschen. „Es sollte ein Name sein, der sagt: Das verbindet den Ort, das gehört dazu, das nimmt man gerne an“, erklärt Obesser. Bussi setzt sich zusammen aus: Bus Senioren Indersdorf.

+ So sieht er aus: der Fahrplan für die gemeindeeigene Busline „Bussi“. An Feiertagen finden keine Fahrten statt.

Die Fahrten finden immer dienstags und donnerstags mit Kleinbussen statt. Platz ist für acht bis neun Leute, auch Rollatoren können mitgenommen werden. Das Prinzip funktioniert wie folgt: Der Bus fährt alle Haltestellen in drei Zyklen ab. Heißt, wer in Runde eins vom Marktplatz ins Gewerbegebiet fährt und wieder zurück will, steigt einfach bei der nächsten Runde wieder ein. Nach einem kurzen Aufenthalt am Bahnhof, am Ende der Strecke, geht es wieder zurück zum Marktplatz und von vorne los (siehe Fahrplan oben). Nach dem dritten Mal ist Schluss. Die Zeiten wurden so gewählt, dass es Anschluss zur S-Bahn nach München gibt. Eine Fahrt kostet einen Euro.

„Wir wollten, dass die Leute von A nach B kommen und auch Zeit haben, etwas zu erledigen, und dann wieder zurückfahren können“, erklärt Obesser das Konzept. Die Idee für die eigene Buslinie kam ihm im Mai 2016, als sich zeigte: Das Ruftaxi rentiert sich hier nicht. Lediglich die Verbindung Krankenhaus und Bahnhof wurde genutzt. Deshalb einigten sich die Gemeinderäte damals darauf, das Ruftaxi einzustampfen und das Geld lieber in eine eigene Linie zu stecken, die sie selbst entwickeln wollten. Im vergangenen Sommer präsentierte Obesser im Gemeinderat die Idee zur Seniorenbuslinie mit den 13 Haltestellen. Alle waren einstimmig dafür, im Herbst wollte die Gemeinde loslegen. Wegen bürokratischen Schwierigkeiten verzögerte sich das Projekt aber bis jetzt. „Jetzt haben wir mit dem Busunternehmen Schilcher einen tollen, ortsansässigen Partner“, sagt Obesser.

Nun müssen die Indersdorfer das Bussi nur noch annehmen. Bis zum 31. Juli läuft der Probebetrieb. Dann zeigt sich, ob das Bussi weiterrollt. Rückmeldungen sammelt der Busfahrer.

Die erste Fahrt mit

dem Bussi

startet am heutigen Donnerstag um 13.30 Uhr am Marktplatz. Auch der Bürgermeister fährt mit. Für jeden, der dabei ist, gibt’s einen Gutschein für eine Gratisfahrt. Alle Fragen zum Bussi beantwortet die Gemeinde unter Telefon 0 81 36/93 40.