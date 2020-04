Erster Corona-Fall im Betreuten Wohnen

Im „Betreuten Wohnen am Marktplatz“ gibt es in einem der fünf Häuser den ersten Corona-Fall. Eine Bewohnerin (82) ist mit dem Virus infiziert. Nun hat die Einrichtungsleitung alle Häuser geschlossen.

Indersdorf – Seit Freitagabend ist bekannt, dass sich eine Bewohnerin (82) des „Betreuten Wohnen am Marktplatz“ in Indersdorf mit dem Coronavirus infiziert hat. Die gute Nachricht: „Der Frau geht es wirklich sehr gut, sie ist wohlauf“, sagt Einrichtungsleiterin Gertraud Eschenbecher-Schuster. Getestet wurde die Bewohnerin, da sie leichte Symptome wie Fieber zeigte.

Die schlechte Nachricht: Eine zweite Bewohnerin, 85 Jahre alt, die im selben Haus auf derselben Etage lebt, wurde am Samstagvormittag vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Der Frau geht es laut Eschenbecher-Schuster „leider sehr schlecht“. Die 85-Jährige zeigte „ganz starke Symptome. Hohes Fieber, enorme Atemnot, starken Husten“. Ob auch diese Bewohnerin mit dem Virus infiziert ist, steht, Stand gestern, noch nicht fest. Das betroffene Haus, eines von insgesamt fünf, die zum „Betreuten Wohnen am Marktplatz“ gehören, steht jetzt laut Einrichtungsleitung 14 Tage unter Quarantäne. Der Pflegedienst versorgt die Bewohner weiter, erledigt nun die Einkäufe, bringt Essen und mehr, so Eschenbecher- Schuster.

Die Einrichtungsleiterin ist sauer. Sauer wegen „unvernünftiger Angehöriger, die ich leider – gerade speziell in diesem Haus – immer wieder erleben musste.“ Seit Inkrafttreten der Beschränkungen wegen der Corona-Lage „haben wir alle Verordnungen sofort an Bewohner und Angehörige weitergegeben. Immer wieder haben wir diese neuen Regeln kommuniziert“, so Eschenbecher- Schuster. Doch leider seien manche Angehörige „trotzdem immer wieder zu Besuch gekommen, teils auch mit Kindern. Das ist unverantwortlich! Es geht hier schließlich um Menschenleben“. Die Häuser seien bis dahin nicht offiziell geschlossen gewesen. Eschenbecher-Schuster erklärt: „Wir dachten, es funktioniert auch so.“

Andere Angehörige würden sich ja auch „total toll und vorbildlich verhalten, Einkäufe nur vor die Tür oder auf den Balkon stellen.“ Sie betont: „Für uns gelten die selben Regeln wie für Pflege- oder Altenheime!“ Jetzt habe sie die „Notbremse gezogen. Alle Häuser sind ab sofort gesperrt. Wir haben hier von unserem Hausrecht Gebrauch gemacht.“ Auch wenn sie diesen Schritt „nie gehen wollte. Wenn sich wieder einige nicht daran halten, werden wir Anzeige erstatten. Es geht eben um Leben und Tod.“ Pflegedienst, ausgestattet mit Schutzkleidung, und Ärzte würden die Bewohner selbstredend weiter versorgen. Es gebe einen 24-Stunden-Notruf. „Das Pflegedienst-Personal leistet in dieser schwierigen Zeit hervorragende Arbeit“, lobt sie.

Getestet würden laut Eschenbecher-Schuster nun nur diejenigen, die direkten Kontakt zur Erkrankten hatten, beziehungsweise diejenigen mit Symptomen.