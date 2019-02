CSU Indersdorf setzt auf Kontinuität im Vorstand

Der CSU-Ortsverband Indersdorf setzt an seiner Spitze auf Kontinuität. Bei den Vorstandswahlen änderte sich lediglich die Besetzung eines Postens im Ortsvorstand.

Indersdorf– Der Wahlausschuss, bestehend aus Tonias Stephan und Manfred Eschenbecher, hatte leichtes Spiel bei der Jahresversammlung der Indersdorfer CSU im Gasthaus Hohenster in Glonn. Nahezu alle Vorstandsmitglieder der vergangenen Amtsperiode stellten sich wieder zur Verfügung. Einzig Gaby Eschenbecher wechselte vom Posten der stellvertretenden Ortsvorsitzenden in das Amt als Beisitzerin. Für sie wurde Bernhard Böller neu zum Stellvertreter gewählt. Die übrigen Positionen blieben unverändert.

Ortsvorsitzender der CSU Indersdorf ist weiterhin Jörg Westermair. Annemarie Wackerl und Josef Niedermair bekleiden wieder das Amt des Stellvertreters. Für den Posten des Schriftführers wurde erneut Manfred Eschenbecher gewählt. Die Finanzen des Ortsverbands bleiben weiterhin in den Händen von Schatzmeister Olaf Schellenberger.

2019 steht ganz im Zeichen der Europawahl, die am 26. Mai abgehalten wird. Ortsvorsitzender Jörg Westermair appelliert an alle Bürger, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen, um „europafeindlichen Bestrebungen entgegenzutreten“. Als weitere Termine in der Jahresplanung nannte Westermeier das Tachelesreden mit dem Landrat am Dienstag, 2. April, beim Rieder Wirt, die Johannifeier im Freibad Ainhofen am Samstag, 22. Juni, und die Feier in der Pucher Sandgrube am Freitag, 30. August, wo der Ortsverband mit einem politischen Schwergewicht als Redner aufwarten will. Wer das sein soll, steht nach Angaben der Indersdorfer CSU noch nicht fest.

Dazu kommen bereits erste Wahlkampfveranstaltungen für die Kommunalwahl im März 2020. Der CSU-Ortsverband hat sich zum Ziel gesetzt, dazu eine starke Kandidatenliste auf die Beine zu stellen. Wie diese genau aussehen wird, das wird aktuell aber noch ausgearbeitet. dn