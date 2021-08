Da Tanzen nicht geht, wippen eben alle mit

Rund 200 Besucher des „Midsommar-Konzertabends“ sind begeistert von den Musikern

Indersdorf – Es war ein ganz besonderer „Midsommar-Konzertabend“, die 9. Acoustic Guitar Lounge (wir haben berichtet). Mit offenen Türen und zusätzlichen Bierbänken und Sofas rechts und links der Bühne wurden viele Sitzplätze in der Aula des Gymnasiums geschaffen, so dass am Ende keiner vor verschlossenen Türen stehen musste. Die Besucherzahl heuer bedeutet einen neuen Rekord.

Kulturreferentin Anita Engelbrecht begrüßte gut 200 Musikfans aus allen Altersklassen in der „Arena“, wie Edin Cerovac, der musikalische Leiter des Abends, die Spielfläche nannte. „Wunderbare Gäste haben wir eingeladen.“ Mit diesen Worten meinte er sich vorab entschuldigen zu müssen, falls es eventuell „etwas wacklig werden mag“. Denn die Gruppe hatte nu einmal geprobt.

+ Die Sänger und Sängerinnen: Sebastian Pittrich, Carina Fischer, Diana Rees, Wolfgang Rees, Rolf Groha, Sophia Wolz und Doris Faouzi (v.l.) © Roswitha Höltl

Die Zuhörer mussten auf ihren Plätzen bleiben, denn mittanzen war nicht möglich. Aber im Takt begeistert mitklatschen und mit den Füßen mitwippen, das klappte wunderbar.

Musik aus den vergangenen 50 Jahren verzauberte die Gäste. Dabei war die Musikrichtung egal – oder ob die Lieder in Französisch, Englisch oder Deutsch gesungen wurden. Sie sorgten für eine Wahnsinns-Stimmung.

Rhythmus im Blut und Gefühl bis in die Zehenspitzen, sind sehr treffende Umschreibungen, wenn man die sieben Sänger und fünf Musiker erlebte. Carolin Bahr gab barfüßig am Schlagzeug den Takt vor. Ein musikalischer Schlagabtausch, der viel zu schnell zu Ende ging.

Für die zweite Zugabe durften die Zuhörer Konstantin (7) dankbar sein. Der Bub setzte sich lautstark dafür ein. Der junge Gitarrenspieler wollte an diesem Abend unbedingt dabei sein, um einmal zu sehen, wie die Profis ihre Instrumente spielen.

Mit dem Wunsch auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr und so manchem Ohrwurm gingen die Zuhörer nach Hause. Dabei summte schon mal einer Dolly Partons Hit „Jolene“ mit.

Roswitha Höltl