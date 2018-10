Franz Obesser spricht bei Indersdorfer Bürgerversammlung über Projektschwierigkeiten

Projektvorstellung, Gemeinderatsbeschluss, und dann passiert: nichts. Manchmal klappen Projekte einfach nicht so wie geplant.

Indersdorf – Und dann fragen sich die Leute, was aus den Vorhaben geworden ist, die die Kommunalpolitiker beschlossen haben. Bei der Indersdorfer Bürgerversammlung im Schneiderturm gab Gemeindechef Franz Obesser einen Überblick über diese Projekte und erklärte, warum manchmal einfach „nichts vorwärts geht“.

Hier jeweils die Projekte und ihre zentralen Knackpunkte: Der Marktplatz: Das Projekt habe sich anfangs vor allem wegen Problemen mit der Straßenausbaubeitragssatzung in die Länge gezogen: Als sie noch galt, wollten die Kommunalpolitiker mit allen Mitteln verhindern, dass Anlieger an mehr beteiligt werden, als nur dem Ausbau der Straße. „Die sollen ja nicht die Marktplatzumgestaltung zahlen, sondern nur so belastet werden, wie alle anderen auch, bei denen eine Straße gemacht wird“, betonte Obesser. Es gab Probleme mit der Rechtsaufsicht. Bis rechtlich alles geklärt war, vergingen viele Monate. Umsonst, wie sich jetzt zeigt: Die Strabs ist Geschichte, die Arbeit der Gemeinde diesbezüglich: „alles Makulatur“, sagt Obesser.

Probleme gibt es auch beim Projekt Gittersbach. Die Gemeinde wollte das Gewässer öffnen, ein kleines Erholungsgebiet schaffen und gleichzeitig etwas für den Hochwasserschutz tun. Auf der Ausgleichsfläche zwischen der Staatsstraße Indersdorf/Langenpettenbach wollte die Gemeinde den Bach öffnen, der derzeit verrohrt zur Glonn läuft. Aber es gibt wasserrechtliche Probleme, die erst geklärt werden müssen, ehe etwas passiert. Fest steht nur: Es wird anders als geplant. Ähnlich wie beim Projekt Bubenbad. Auch dieser Bereich im Rothbach sollte renaturiert werden. Es gibt Probleme, unter anderem mit dem Untergrund.

Bürger wünschen sich bessere Straßen und frühere Öffnungszeiten beim Hallenbad

Nach einem Überblick über andere Großprojekte in der Gemeinde war es an den rund 20 Besuchern, ihre Anregungen vorzubringen. Der ehemalige Gemeinderat Ewald Stahl machte sich für die Verbesserung von Wegen und Straßen stark. Er wünschte sich, dass „die Cyclostraße mal angegangen wird“ und der Weg zum Wasserturm so „gemacht wird, dass die Senioren mit Gehwagen keine Probleme mehr haben“. Der Bürgermeister sicherte zu, sich, wie bereits in der Vergangenheit, bei Bedarf um den Weg zu kümmern. Die Cyclostraße habe die Gemeinde bereits im Blick, es sei eine Kanalbefahrung geplant.

Volker Wenzel wollte wissen, warum die Gemeinde immer mehr Baugebiete ausweise und „um jeden Preis wachsen will“? Obesser widersprach vehement: „Wir wollen nicht um jeden Preis wachsen, ganz und gar nicht.“ Es ginge nur um ein „solides, normales Wachstum, das zulässt, dass auch mal ein Kind oder ein Enkel im Ort bleiben kann.“ Als Beweis, dass heute nicht mehr gebaut wird, als in den vergangenen Jahrzehnten, hatte er eine Grafik dabei. Wenzel regte auch an, ob es nicht möglich sei, „das Hallenband schon um 7 Uhr zu öffnen, damit man vor der Arbeit schwimmen kann“? Dafür machte Obesser nur sehr wenig Hoffnung, das Bad werde täglich ab 5 Uhr gereinigt, damit es um 8 Uhr freigegeben werden kann. „Dann müssten sie ja schon um 4 Uhr anfangen, das ist eher nicht möglich.“

Stephan Wültsch erkundigte sich nach den Problemen beim gemeindeeigenen Glasfasernetz, die auftreten, seit der Pächter KMS unter der Marke Pyur auftritt. Wültsch sorgt sich, dass unzufriedene Kunden wieder zur Telekom wechseln könnten. Obesser räumte ein, dass es am Anfang der Umstellung zu großen Problemen kam, jetzt aber alle bekannten Störungen behoben sein müssten. Er betonte: „Die Firma ist in der Regel schnell darin, Probleme zu beheben.“ Er empfiehlt jedoch, beim Pyur-Laden am Marktplatz vorbeizukommen, da die Servicehotline, „wie auch sonst überall eher mangelhaft“ sei. „Aber bitte lassen Sie uns wissen, wenn es ein Problem gibt.“ Die Gemeinde tilgt ihren Kredit für den Glasfaserausbau aus den Pachteinnahmen.