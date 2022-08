„„Eine solche Übung ist so spannend!“!“

Hautnah konnten die vielen Zuschauer auf dem Marktplatz die Feuerwehr bei ihrer Arbeit beobachten. © höltl

Wie funktioniert eine Rettung aus einem Fahrzeug? Diese und noch ein paar Dinge mehr wurden gezeigt und erklärt bei einer Schauübung der Feuerwehr Indersdorf

Indersdorf – Rund um den Marktplatz in Indersdorf flatterte ein rot-weißes Absperrband im Wind. Kurzzeitig war der Durchgangsverkehr auf einem Teil der Dachauer Straße gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Indersdorf hatte zu einer Schauübung eingeladen. Und viele Bürger ließen sich das nicht entgehen. Mitten auf der Straße stand ein verunfalltes Auto mit eingedellter Fahrertür. Wie funktioniert in einer derartigen Situation ein Einsatz vom Notruf bis zur Rettung? Das war die Ausgangslage. Kommandant Carsten Rummeling begrüßte die vielen Zuschauer mit den Worten: „Super, dass wir uns mal zeigen dürfen und unsere Arbeit präsentieren dürfen.“

Ein Freiwilliger, der den Notruf absetzen sollte, war schnell gefunden. Über Lautsprecher konnten die Zuschauer das Gespräch gut verfolgen. Nachdem die „112“ gewählt war und sich die Rettungsleitstelle gemeldet hat, hörte man: „Gabi Leber, hallo, ich bin hier am Marktplatz in Indersdorf. Hier hat es einen Verkehrsunfall gegeben mit einer eingeklemmten Person.“ Perfekt übermittelte sie die geforderten Ws. Wie viel Personen? Wo? Wer ruft an? Was ist passiert? Und das fünfte wichtige „W“ steht für „Warten“ – auf Rückfragen, die die Notrufzentrale eventuell noch hat. Im Übungsfall am Marktplatz wollten die Retter noch wissen, was mit dem Auto passiert ist und ob man die Türen öffnen könnte. „Ich schicke die Kollegen der Feuerwehr und des Rettungsdienstes vorbei. Bitte sichern Sie die Unfallstelle ab und machen Sie sich bemerkbar, wenn sie die Einsatzfahrzeuge sehen“, hieß es schließlich aus der Notrufzentrale.

Kurze Zeit später kam das Einsatzfahrzeug von der Feuerwehr mit eingeschaltetem Blaulicht und Sirene. Der Gruppenführer sprang aus dem Fahrzeug, erkundete die Lage, und schnell war das Fahrzeug stabil gesichert. Oder wie der Fachmann sagt, „sicher unterbaut“. Derweil kümmerten sich andere Kameraden um die verunfallte Person und sperrten die Straße/Marktplatz ab. Viele Kollegen arbeiteten dabei Hand in Hand, und die Zuschauer konnten die einzelnen Schritte genau verfolgen. Ein kleiner Junge stand am Rand und war ganz fasziniert vom Geschehen. „Das ist so spannend!“, meinte er zu seinem Papa.

Während die einen Feuerwehrler von außen versuchten, die Türe zu öffnen, sprang von hinten einer durch die Heckklappe des Autos, und ein anderer setzte sich auf den Beifahrersitz. Die Feuerwehr sagt dazu: Das sind die „inneren Retter“. Sie versuchen, an den Fahrer heranzukommen, ihn weiter zu betreuen und bei Bedarf zu stabilisieren. Wichtig ist, dass von allen Seiten alles beobachtet werden kann und ein jeder schnell reagieren kann, wenn der Verletzte Probleme bekommt. Verschiedene hydraulische Rettungsgeräte wie etwa eine Säbelsäge kamen zum Einsatz. Schnell war die Seitenscheibe draußen, die Türe entfernt, und die verletzte Person konnte geborgen werden.

Der doppelte Brandschutz war ebenfalls sichergestellt, da sowohl Feuerlöscher bereitstanden, als auch das Strahlrohr. Schließlich können die Retter nie wissen, was noch während des Einsatzes passiert.

Die laufende Weiterentwicklung der Autos setze die Feuerwehren vor neue Herausforderungen, so Kommandant Rummeling, der erklärte, dass es mittlerweile das Crash-Recovery-System (CRS) gebe. Dabei handele es sich um Fahrzeuginformationssystem, so der Kommandant, das „für die Nutzung unmittelbar an der Unfallstelle entwickelt wurde, da beispielsweise Detailwissen über die Einbaupositionen einer Hochvoltbatterie oder des Hochvolttrennschalters für eine gezielte und sichere Rettung sehr wichtig sind“.

Die Feuerwehrkollegen aus Indersdorf gestatteten den Bürgern einen sehr genauen und umfassenden Einblick aus unmittelbarer Nähe in ihre Arbeit. ROSWITHA HÖLTL