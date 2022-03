Das war’s mit dem Testzentrum in Indersdorf - Feuerwehren und THW bauen Anlage am Volksfestplatz ab

Rund zwei Jahre war die Teststation am Volksfestplatz in Betrieb. Jetzt wurde sie abgebaut. © Christian Fischer

Das Testzentrum in Indersdorf ist abgebaut worden - um Platz zu schaffen für das Volksfest.

Indersdorf – Am 18. März 2020 ging das bayerische Testzentrum des Landkreises Dachau auf dem Indersdorfer Volksfestplatz in Betrieb. Fast zwei Jahre kamen nicht nur Menschen aus dem Landkreis hierher, um einen Corona-Test machen zu lassen. Zu Hochbetriebszeiten stauten sich hier manchmal die Autos bis in den Ort. Diese Zeiten sind vorbei, denn seit Ende vergangener Woche ist das Testzentrum Geschichte. Die letzten Tests auf dem Volksfestplatz fanden am vergangenen Donnerstag statt.

48 Einsatzkräfte von Feuerwehren und THW arbeiteten beim Abbau der Teststation mit. © Feuerwehr

Am vergangenen Samstag rückten Feuerwehren und das Technische Hilfswerk an, um das Testzentrum abzubauen. Seit Samstag ist das bayerische Testzentrum des Landkreises an die Drive-Through-Impfstrecke am Karlsfelder See angegliedert. Hier werden nun auch die staatlichen PCR-Testungen aufgrund medizinischer Indikation beziehungsweise für sonstige berechtigte Personen durchgeführt.

Der Abbau des Testzentrums war nötig, um die Voraussetzungen für das geplante Volksfest in Markt Indersdorf zu schaffen (wir haben mehrmals berichtet). Ab das Fest tatsächlich stattfinden kann, ist noch nicht abschießend geklärt.

Die Einsatzkräfte transportierten nach dem Abbau der Zelte, der Bauzaunanlagen, der Heizung und der Stromversorgung samt Beleuchtung das gesamte Material mit fünf Logistik-Fahrzeugen sowie mehreren Anhängern und Abrollbehältern ins neue Katastrophenschutz-Zentrum in Hebertshausen und zum Bauhof des Landkreises in Dachau.

Im Einsatz waren neben der Kreisbrandinspektion die Feuerwehren Giebing, Hebertshausen, Indersdorf, Langenpettenbach, Niederroth, Vierkirchen, Weichs, Westerholzhausen sowie das THW Dachau. Von den 48 Einsatzkräften wurden bisher 410 Einsatzstunden für den Abbau geleistet, das teilte Kreisbrandinspektor Maximilian Reimoser mit. Nun beginnt die zeitaufwendige Reinigung, Instandsetzung und Einlagerung der Komponenten, damit diese für die nächste Verwendung wieder zur Verfügung stehen.

„Aktuell ist davon auszugehen, dass in absehbarer Zeit an anderer Stelle in Indersdorf erneut ein „bayerisches Testzentrum“ aufgebaut wird“, so Kreisbrandinspektor Reimoser. dn

Testmöglichkeiten im Landkreis Dachau

Informationen zu den aktuellen Testmöglichkeiten im Landkreis Dachau gibt es auf der Internetseite des Landratsamts unter dem Punkt Corona-Testangebote unter https://www.landratsamt-dachau.de/gesundheit-veterinaerwesen-sicherheitsrecht/gesundheit/coronavirus/corona-testangebote/