38-Jähriger wegen sexuellen Missbrauchs vor Gericht: den eigenen Sohn „kaputt gemacht“

Ein 38-jähriger Vater aus Indersdorf muss sich wegen sexuellen Missbrauchs des eigenen Sohns vor Gericht verantworten. © dpa/Archiv

Ein 38-jähriger Vater aus Indersdorf muss sich wegen sexuellen Missbrauchs des eigenen Sohns vor Gericht verantworten.

Indersdorf/München – Nico (Name geändert) ist drei Jahre alt, als es zu ersten Übergriffen kommt. Sechs Jahre später muss sich sein leiblicher Vater, ein 38-Jähriger aus Markt Indersdorf, vor dem Münchner Landgericht verantworten. Am ersten Verhandlungstag am Donnerstag kam die innere Zerrissenheit Nicos zur Sprache, aber auch, dass mehr passiert sein könnte als in der Anklage steht.

Immer beim gemeinsamen Bad

Laut Anklage hat der Vater Nico missbraucht, bis dieser knapp fünf Jahre alt war. Fast alle Übergriffe ereigneten sich, als die beiden zusammen gebadet haben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 38-Jährigen vor, den Jungen und sich selbst im Genitalbereich angefasst und Nico „angeleitet“ zu haben, dasselbe zu tun. Dabei habe der Angeklagte „sexuelle Erregung“ empfunden. In der Anklage ist sogar aufgeführt, wann genau die Übergriffe stattgefunden haben: Der Vater hat die Handlungen nämlich fotografiert und gefilmt.

Über seine Verteidigerin hat der 38-Jährige die Tatvorwürfe eingeräumt. Warum er die Übergriffe mit seinem Handy aufgenommen habe, könne er nicht mehr nachvollziehen. Er habe die Videos auf seinen Laptop überspielt, wo sie eine spätere Freundin entdeckt habe. Diese hat dann offenbar die Ermittlungen in Gang gebracht.

„Ich bin über mich selbst erschrocken“, heißt es in der Erklärung weiter. Ihm sei klar, dass er „Grenzen überschritten“ habe, gibt der 38-Jährige zu. Deshalb habe er sich mittlerweile auch in therapeutische Behandlung begeben. Die Therapeutin habe bei ihm „keine Symptome einer pädophilen Neigung“ festgestellt. Er habe „den Ruf der ganzen Familie ruiniert“ und durch sein Verhalten „meinen Kindern den Vater genommen“. Nico ist nämlich nicht das einzige Kind des Angeklagten: Er hat noch einen jüngeren Halbbruder. Zu beiden Kindern bestehen offenbar Kontaktverbote.

Mutter mit Sohn schon vor dem Tatzeitraum ausgezogen

Die Mutter, die mit Nico schon vor dem Tatzeitraum aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen war, hat angegeben, von den Übergriffen nichts mitbekommen zu haben. Ihr sei nur aufgefallen, dass sich Nico bis ins Schulalter eingenässt habe. Schlimm sei es erst geworden, als die Sache aufgeflogen und Nico zweimal befragt worden sei. Zu der Zeit sei er „schulisch abgesackt“ und „gemobbt“ worden. Besonders Nicos Wutausbrüche seien „für a Mama echt ned schön“, sagte sie und schimpfte: Wegen der Übergriffe sei ihr Kind „kaputt gemacht“ worden.

Allerdings habe Nico auch belastet, dass der Angeklagte für drei Wochen in Untersuchungshaft musste. „Er ist und bleibt sein Vater“, erklärte die Mutter Nicos Verhalten. Der Angeklagte soll mit einer anderen Frau Kontakt gehabt und dieser die Bilder per WhatsApp zugeschickt haben. Was nicht in der Anklage steht: Die Nachrichten „klingen heftig“ und deuteten auf „sexuelle Handlungen zu dritt“ hin, griff der Vorsitzende Richter der Beweisaufnahme voraus. Das wiederum hat der Angeklagte bestritten. Die Chats sollen an einem weiteren Verhandlungstag verlesen werden.

Andreas Müller