Den Frauen wieder eine Heimat bieten: Ehemalige Frauenbundmitglieder gründen die Vereinigung „Indersdorfer Frauenlicht“

Gründete das „Indersdorfer Frauenlicht“: Irmi Spicker. © ost

Den katholischen Frauenbund Indersdorf gibt es seit seiner Auflösung zum Ende des Jahres 2022 nicht mehr. Doch die dort vereinten Frauen werden nicht im Regen stehen gelassen: Irmi Spicker, die zuletzt 24 Jahre Vorsitzende des katholischen Frauenbundes Indersdorf war, hat zusammen mit Damen aus dem ehemaligen Frauenbund eine Lösung gefunden.

Indersdorf ‒ Diese lautet: Sie gründeten eine neue Frauenvereinigung, die sich „Indersdorfer Frauenlicht“ nennt. Spicker ist Ansprechpartnerin in diesem neuen, christlich geprägten Kreis von Frauen und konnte aus dem Vorstand des einstigen Frauenbundes Hildegard Pierzyna und Traudl Wessner als Mitstreiterinnen gewinnen.

„Es war mir ein Bedürfnis, denjenigen Frauen, die immer gerne zu uns und unseren Veranstaltungen kamen, weiterhin eine Heimat zu geben“, so Spicker. Sie weist darauf hin, dass es, anders als im ehemaligen Frauenbund Schwabhausen, in Indersdorf kein neuer Verein mit Beitragszahlung und Mitgliedschaft wird. Genauso wie die Frauen aus Schwabhausen, seien aber auch die Indersdorferinnen vom Diözesanverband maßlos enttäuscht. „Wir hatten dem Diözesanverband am 17. September 2022 mitgeteilt, dass sich kein Vorstand für den Fortbestand des Indersdorfer Frauenbundes gefunden hat und der Zweigverein Indersdorf sich zum Ende des Jahres 2022 auflöst. Vom Büro des Diözesanverbandes kam lediglich die Info, dass das Kündigungsschreiben an den Vorstand weitergegeben wird“, so Spicker. Erst Anfang Januar erhielt sie von einer Sekretärin des Diözesanverbandes den Hinweis, dass der Zweigverein am 31. Dezember 2022 gelöscht wurde und man den Damen alles Gute wünsche. „Das war’s! Keinerlei Wertschätzung für 51 Jahre Zweigverein Indersdorf!“, ärgert sich die ehemalige Frauenbund-Chefin.

Doch nun hat sie sich zur Gründung von „Indersdorfer Frauenlicht“ entschieden. Um Geselligkeit und christliche Werte aufrecht zu erhalten, bedürfe es keines neuen Vereins. „Dieser Meinung stimmte auch unser Pfarrer Dr. Stefan Hauptmann zu, der uns bei unserem Vorhaben unterstützte“, unterstreicht Spicker. Sie ruft weitere Frauen auf, sich in der Organisation der neuen Frauenvereinigung einzubringen. Ziel sei es, einander und anderen im Alltag Licht zu schenken. „Wir halten zusammen, beten mit- und füreinander. Wir gestalten das kirchliche Leben mit in Form von Kreuzweg sowie Rosenkranz- und Maiandachten. Wir beten monatlich in ökumenischer Runde für den Frieden und treffen uns zum monatlichen Stammtisch“, stellt Spicker klar.

Auch das Mitgestalten des Weltgebetstages der Frauen, das Basteln von Osterkerzen und die gemeinsamen Adventfeiern dürfe beim „Indersdorfer Frauenlicht“ nicht fehlen. Jede Frau, die in dieser Runde Licht sein will, sei eingeladen, zu den Veranstaltungen der neuen Frauenvereinigung zu kommen. Schon am Unsinnigen Donnerstag trifft man sich um 15 Uhr im Café Seidl zum Faschings-Kaffee. Dazu nimmt Irmi Spicker unter den Telefonnummern 0 81 36/54 53 oder 01 51/50 76 12 66 Anmeldungen entgegen.