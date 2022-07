Der älteste Indersdorfer Ortsteil hat Geburtstag

Eine Respektsperson im Ort war Pfarrer Jakob Huber. © Archiv

Langenpettenbach, im Volksmund oft „Bembo“ genannt, ist der älteste Indersdorfer Ortsteil, der am Samstag, 23. Juli, 1250-Jährige feiert.

In dem von Jakob Fischhaber und dem verstorbenen Josef Kröner 1987 herausgegebenen Heimatbuch wird viel Wissenswertes über den Ort in Wort und Bild dargestellt. Dort ist auch zu lesen, dass das einstige reine Bauerndorf zuerst petinpah und dann Pöttenbach hieß. Erst in einer Urkunde aus dem Jahre 1425 ist von Langenpettenbach zu lesen, das wohl im 6. Jahrhundert entstanden ist.

Bajuwaren haben sich als erste niedergelassen

Wahrscheinlich waren es die Bajuwaren, die sich hier niedergelassen haben, nicht viele, nur einige aus der Sippe des Petto. Ihre Häuser bauten sie nicht weit voneinander entfernt an die Stelle, wo heute die Kirche und die anliegenden Häuser stehen.

Die Blaskapelle Langenpettenbach ist das Aushängeschild im Ort und wird die 1250-Jahr-Feier musikalisch umrahmen. © Josef Ostermair

Um das Jahr 770, zur Zeit des Herzogs Tassilo, kamen Schäftlarner Mönche in die Gegend, bauten ein kleines hölzernes Kirchlein und weihten es dem heiligen Michael. Im Jahre 772 ging der bestehende Besitz zur Domkirche Freising über, es begann die Ära der besitzenden Kirche. Um 1115 sind herzogliche Beamte erwähnt. Ein gewisser Gottfried schenkte 1271 seine Güter dem Kloster Indersdorf.

Seit 1925 durfte die lange selbstständige Gemeinde Langenpettenbach das Wappen des Gottfried sogar im Gemeindesiegel führen, nämlich ein weißer Wecken Brot im roten Feld. Lehrer Ludwig Bollenmüller, der Verfasser der Langenpettenbacher Chronik, hatte dies angeregt. Genehmigt wurde es vom bayerischen Innenministerium, und man kann es durchaus als Ausnahme werten, weil im Allgemeinen nur Märkte und Städte ein Wappen führen durften.

1910 zog die Elektrizität ein

Die neuere Geschichte berichtet 1910 vom Einzug der Elektrizität im Ort, durch den bis 1913 täglich eine Postkutsche auf dem Weg von Altomünster zur Bahn nach Röhrmoos fuhr. Weil bereits 1646 die Kirche abgebrannt und ohne besonderes Fundament wieder aufgebaut wurde, hat man in den Jahren 1921/22 eine neue Kirche auf festem Grund erbauen müssen, die Kardinal Faulhaber 1922 eingeweiht hat.

Die Geistlichen Josef Kappelmeier, Josef Angerer, Viktor Keller, Nikolaus Mühlratzer und Georg Wüst wirkten im Laufe der Jahre und Jahrzehnte als katholische Seelsorger, bis 1949 Pfarrer Jakob Huber im Pfarrhof einzog. Huber war bis zu seinem Tod „Bembo“ und den Filialkirchen Ainhofen und Arnzell sehr verbunden. Er war sogar maßgeblich an der Gründung des örtlichen Mädchenvereins beteiligt, der heuer sein 65-jähriges Bestehen feierte.

Bis 1969 bestand normaler Schulbetrieb, bis 1974 gab es nur noch ausgelagerte Klassen der Verbandsschule Markt Indersdorf in „Bembo“. Letzter Bürgermeister der Gemeinde war von 1957 bis 1970 Josef Buchner.

Vor 1930 bestand Langenpettenbach nur aus der Kirche, Pfarrhof und ein Paar Bauernhöfen und dem Wirt. © Archiv

„Bembo“ wird heute fast nur noch von Arbeitnehmern und Rentnern bewohnt, hat nur noch ein paar Bauern, und den Oberen Wirt gibt es schon lange nicht mehr. Erhalten geblieben ist aber der Baderwirt mit der bekannten Metzgerei Gschwendtner sowie das mit großer Eigenleistung erbaute Sportheim des SV Langenpettenbach als geselliger Treff nach Sportveranstaltungen. Geselligkeit wird nämlich nach wie vor groß geschrieben, ob bei den Sportlern, Schützen, Feuerwehrlern, Veteranen, Gartlern oder Burschen- und Mädchenverein.

Mit der 1250-Jahr-Feier am Samstag nehmen die Feierlichkeiten noch kein Ende. Genau zum Datum der ältesten Urkunde vom 12. August 772 über Langenpettenbach, also am Freitag, 12. August, um 19 Uhr, hält Wilhelm Liebhart einen Vortrag beim Baderwirt, der um 19 Uhr die Geschichte des Ortes und der Pfarrei schildert.

ost

