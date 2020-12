Der Marktplatz wird früher fertig

Er hatte einige gute Nachrichten dabei. Olaf Schellenberger stellte in der jüngsten Gemeinderatssitzung den Sachstandsbericht zum neuen Marktplatz vor: Was er zu sagen hatte, dürfte vor allem vielen Autofahren gefallen.

Indersdorf – Sätze, die man selten hört, wenn es um große Bauprojekte geht: „Das wird kosten- und zeitplanmäßig besser als eine Punktlandung.“ Die Dachauer können bei ihrem Hallenbad von solchen Aussagen nur träumen. Aber bei der Umgestaltung des Indersdorfer Marktplatzes scheint genau das möglich. Das zeigte sich in der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend, als CSU-Fraktionsmitglied, Projektingenieur für Straßenplanung und in diesem Fall zuständiger Ansprechpartner für die Bauarbeiten, Olaf Schellenberger, über den aktuellen Stand berichtete.

Die beste Nachricht für Viele vorweg: Wenn es gut läuft, soll der Marktplatz ab „Donnerstag oder Freitag kommende Woche wieder komplett für den Verkehr freigegeben werden“, sagte Schellenberger „Aber: Auf auf jeden Fall noch vor Weihnachten!“

Zudem hatte er eine gute Nachricht für Naturfreunde: „Seit heute stehen alle Bäume.“ Insgesamt wurden acht Bäume am Marktplatz gepflanzt, fünf von ihnen innerhalb von großen, grünen Sitzinseln. Künftig zieren vier Silberlinden, zwei Kastanien und zwei Blauglockenbäume den Platz. In den Ringen werden zusätzlich „noch Bodendecker gepflanzt“.

Schellenberger beschrieb die „Meilensteine“, wie er sie nennt, der vergangenen Monate: Die Pflasterarbeiten seinen so gut wie fertig, die Bodenleuchten vor dem Rathaus funktionieren bereits. Vor manchen Geschäften wurden behindertengerechte Zugänge mittels kleiner Rampen geschaffen, im Oktober kam das Schmuckstück, der Brunnen. Hier habe sich der Künstler etwas Besonderes einfallen lassen, so Schellenberger. „Er hat eine Seepocke im Brunnen versteckt. Wer Zeit und Muße hat, kann sie ja mal suchen.“ Als die Gemeinderäte amüsiert lachten und fragten: „Was ist denn eine Seepocke?“, gab sich Schellenberger geheimnisvoll: „Das werdet Ihr dann schon sehen.“

Völlig offen hingegen präsentierte er Zahlen, auf die er stolz ist. Der Marktplatz liege voll im Zeitplan, sogar noch besser. Nur noch kleinere Arbeiten stünden aus. Er freut sich: „Wenn man sich anschaut, was jetzt noch zu machen ist: Da reichen uns zwei Wochen schönes Wetter im Januar – dann sind wir durch!“ Also rund drei Monate früher als geplant. Eigentlich sei die Fertigstellung für Ende April 2021 vorgesehen gewesen, „das haben wir auch immer so kommuniziert“.

Doch nicht nur der tolle Zeitplan erfreut Olaf Schellenberger, auch die Kostenberechnung passt. „Im Juli 2019 haben wir die Baukosten mit 3,11 Millionen brutto berechnet, beauftragt sind, Stand heute, 2,78 Millionen Euro brutto und davon sind bereits 2,23 Millionen Euro brutto, also 80 Prozent abgerechnet – viel kann da nicht mehr kommen.“

Bürgermeister Franz Obesser ist begeistert und sagte den besagten Satz: „Es wird kosten- und zeitplanmäßig besser als eine Punktlandung!“ Er lobte alle Beteiligten: „Das verdanken wir top Firmen und einer top Bauverwaltung.“ Die Mehrheit der Leute, die am Marktplatz vorbeikommen, würden laut Obesser sagen: Gut habt Ihr’s gemacht!“.

