Der STV hält die Dorfgemeinschaft zusammen

Sehr gut besucht war die STV-Jahresversammlung im Hohenester-Saal in Glonn. © Josef Ostermair

Der STV hat zu seiner Jahresversammlung geladen. Dort beschlossen die Mitglieder mehrheitlich, den Beitrag zu erhöhen. Der Verein spendet aber großzügig für soziale Projekte.

Ainhofen – In Ainhofen gibt es acht Vereine, doch keiner hält die Dorfgemeinschaft so zusammen wie der 170 Mitglieder zählende Stammtischverein (STV). Alle Vereine haben dasselbe Problem, nämlich das Fehlen einer Herberge. So musste die Jahresversammlung des STV im Hohenester-Saal von Glonn ausgetragen werden. 70 Zuhörer nahmen teil.

Schriftführer Thomas Pabst ging auf die Aktivitäten des vergangenen Jahres ein. Die meisten beteiligten sich am gemeinsamen Volksfestbesuch in Indersdorf, 100 Ainhofer waren dabei. Der STV besuchte auch den Christkindlmarkt in Birkenheide. Gut angenommen wurde zudem das Schießen der Ainhofner Vereine. Hier reichte es für den STV allerdings nur zum 6. Platz.

Zum 3. Mal war die Schafkopf-Elite beim STV zu Gast, wo die Schafkopf-Weltmeisterin von 2009, Sabine Fischer aus dem Allgäu bei dem großen Schafkopfturnier das Rennen machte. Mit von der Partie war hier auch Herbert Gruber aus Eggenfelden, der Schafkopf-Weltmeister von 2017, der im vorderen Mittelfeld landete. Dieses Turnier erbrachte ein Reuegeld von 193 Euro. Zusammen mit Spenden waren es knapp 400 Euro, die der STV als Erlös an die Indersdorfer Bürgerstiftung gespendet hat.

Der STV ist finanziell gut aufgestellt, das zeigte der Kassenbericht von Peter Tschiesche zeigte. Deshalb darf sich auch die Maria-Gschwendtner-Stiftung in Indersdorf demnächst über eine weitere Spende in Höhe von 5000 Euro freuen.

In Anbetracht der allgemeinen Preissteigerung schlug der Vorsitzende Alexander Schnell vor, die wegen Corona in den vergangenen beiden Jahren ausgesetzten Beitragszahlungen wieder einzuführen und den Mitgliedsbeitrag für Erwachsene von 20 auf 25 Euro jährlich zu erhöhen.

Erhöhung des Beitrags mehrheitlich beschlossen

Schnell betonte, dass der Verein das umfangreiche STV-Programm ohne die Beitragsanhebung nicht mehr kostendeckend gestalten kann. Bei zehn Gegenstimmen konnte diese Erhöhung mehrheitlich durchgesetzt werden.

Schnell hat das Ziel, dass heuer der langersehnte Dia-Abend zum Thema „Ainhofen in früheren Zeiten“ stattfinden kann. Dazu müsse aber noch geklärt werden, wo diese Veranstaltung stattfinden kann. „Wir denken an das Blockhaus auf dem Jugendzeltlagerplatz in Ainhofen.“ Auch das große Schafkopfrennen wird dank Robert Schroll wieder auf dem Schlammer-Hof in Kleinschwabhausen stattfinden können, so Schnell.

Die Versammlung gab dem Vorsitzenden den Auftrag, zwölf Tische auf dem Indersdorfer Volksfest für den STV am Vatertag zu reservieren. In der Adventszeit wird der STV den Weihnachtsmarkt in Bad Feilnbach besuchen. Dem Antrag aus der Versammlung heraus, auch mal wieder einen Vereinsausflug durchzuführen, wollte Schnell stattgeben. Nähere Angaben über das Ausflugsziel machte er nicht.

In einer Schweigeminute gedachten die Mitglieder der beiden Verstorbenen Hans Pabst und Sepp Asam. Beide waren überaus aktive STV-Mitglieder, die sich bei allen möglichen Arbeiten verdient gemacht haben und künftig fehlen werden.

