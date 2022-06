Der VdK ist wichtiger denn je

Ehrungen beim VdK: Franz Kraus, Annemarie Kraus, Peter Maurer, Michaela Wackerl, Resi Wackerl, Clara Schilcher, Klaus Dieter Karl und Marie-Luise Domenighini (v.l.) wurden von Erika Moor (rechts) für langjährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. © Josef Ostermair

Der Indersdorfer VdK-Ortsverein verzeichnet weiterhin Zuwachs und zählt aktuell 766 Mitglieder. Ein Beweis dafür, dass der VdK immer mehr an Bedeutung gewinnt.

Indersdorf – Große Wiedersehensfreude war auf der Jahresversammlung des VdK-Ortsverbandes Indersdorf zu spüren. Die überwiegend älteren Menschen hatten sich wegen Corona zum Teil über zwei Jahre nicht mehr gesehen – jetzt waren sie so gerührt, dass manche sogar vor Freude weinen mussten.

Die VdK-Ortsvorsitzende Erika Moor freute sich, dass 103 des auf 766 Mitglieder angewachsenen Ortsverbandes in den Doll-Saal von Ried kamen. Sie stellte heraus, dass seit der Hauptversammlung im Jahr 2020 55 Mitglieder verstorben sind und die Mitgliederzahlen im Ortsverband trotzdem weiter steigen.

Bürgermeister Franz Obesser sparte nicht mit Lob für die „Macher“ im Ortsverband. Moor bedankte sich bei Obesser und dem Sozialausschuss der Gemeinde für eine 200-Euro-Spende.

Diese Versammlung gab auch dem neuen VdK-Kreisvorsitzenden Walter Wüst die Gelegenheit, sich beim drittgrößten Ortsverband im Landkreis vorzustellen. Wüst erklärte, dass kaum ein anderer Ortsverband so großen Mitgliederzuwachs wie Indersdorf verzeichnen könne, „Da kommt das Engagement der Führungsmannschaft zum Ausdruck.“

So sehr man sich bayern- und deutschlandweit über Zuwächse beim VdK freuen könne, so zeige sich dadurch aber auch deutlich, „dass in unserem Land immer mehr Menschen ohne Hilfe und Unterstützung durch den VdK nicht mehr auskommen“. Selbst die Auflagen und Vorsichtsmaßnahmen während der Hochphase der Pandemie hätten den Andrang an die VdK-Kreisgeschäftsstelle Dachau nicht vermindert. Der VdK Bayern zählt mittlerweile über 753 000 Mitglieder, im Landkreis gehören dem Sozialverband über 7600 Bürger an.

In der Kreisgeschäftsstelle wurden laut Wüst 2021 mehr als 5000 Rechtsberatungen durchgeführt. Für die Mitglieder wurden 662 Anträge gestellt, Hauptthemen waren da die Rente und Harz IV. Mit 207 Widersprüchen und fast 60 Klagen und Berufungen ist es gelungen, 2021 für die VdK-Mitglieder im Landkreis stolze 85 71 79,55 Euro zu erstreiten.

Wüst kam auch auf die immer stärker werdenden Probleme von Armut zu sprechen, welche durch die Kriegsfolgen in der Ukraine und Preissteigerungen bei Nahrung, Strom und Heizkosten immer mehr werden würden.

Erfolgreich war die traditionelle VdK-Sammlung „Helft Wunden heilen“. Um zum Schutz vor Corona Kontakte zu vermeiden, waren bei den Haussammlungen lediglich Briefe und Überweisungsvordrucke in die Briefkästen geworfen worden. Das will der Verband auch heuer so beibehalten.

Aufgabe des zweiten Vorsitzenden Stefan Moor war es, bei den Kriegerjahrtagen in Langenpettenbach, Indersdorf, Ainhofen und Weichs Kränze niederzulegen.

In der Hoffnung, dass sich die Corona-Situation weiter verbessert, hat der Ortsverband schon eine Reihe von Veranstaltungen geplant. Die Termine für Wanderungen sind immer samstags, sodass auch Berufstätige daran teilnehmen können. Wandertourenleiter ist Norbert Lotter. Die erste Wanderung findet schon am Samstag, 25. Juni, statt. Für diese sechs bis acht Kilometer lange Strecke treffen sich die Teilnehmer um 9.30 Uhr am Parkplatz des Gasthauses Doll. Mit der Rückkehr ist gegen 12.30 Uhr zu rechnen. Anschließend ist eine Einkehr beim Wirt in Ried geplant.

Ein weiterer Wandertermin ist am Samstag, 17. September. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr am Sportheim-Parkplatz in Indersdorf. Beibehalten will Moor auch den Spiele-Nachmittag im Sportheim, der jeden ersten Dienstag im Monat um 16 Uhr unter der Leitung von Helmut Richter stattfindet.

Am Donnerstag, 30. Juni, sind die Mitglieder zum Kaffee-Ratsch beim Bumbaur in Ried eingeladen. Termine für Ausflüge stehen bisher noch nicht fest. Soweit es die Corona-Situation zulässt, soll es am Sonntag, 27. November, wieder eine Weihnachtsfeier im Doll-Saal geben. Der Hoagarten im Weichser Bürgerhaus soll wieder stattfinden.