Des Teufels Kralle und durstige Englein

Teilen

Gut gelaunt durchs alte Gemäuer: Anton Wagatha (4.v.r.) mit seiner Gruppe im Garten. © Foto: hr

Eine Führung durch das Kloster Indersdorf mit Anton Wagatha ist ein Genuss. Wagatha kennt sich aus: Sein Name ist eng verbunden mit dem Kloster - in zweifacher Hinsicht

Indersdorf – Das Kloster Indersdorf sei ein „großes Juwel“ der Marktgemeinde, betont Anton Wagatha. Der Wert kommt noch einmal mehr so richtig zur Entfaltung, wenn man an einer seiner Führungen durch dieses geschichtsträchtige Gebäude teilnimmt. Zum Jubiläum „900+2 Jahre Kloster Indersdorf“ wurden mehrere Klosterführungen angeboten.

Der Name Wagatha ist fest verbunden mit dem Kloster. Zum einen, weil ihm an seinem letzten Arbeitstag als Direktor der Realschule Indersdorf der ehemalige Hobbyraum und Forschungssaal der Augustiner-Chorherren von seinen Kollegen gewidmet wurde und sein Name jetzt den Eingang zu diesem Raum schmückt. Zum anderen ist es seiner unermüdlichen Neugier zu verdanken, dass wahre Schätze zutage kamen.

„Ich wollte immer schon wissen, wo die Gruft der Augustiner Chorherren ist“, erzählt Wagatha bei der Führung. Die Vermutung, dass man diese Gruft unter der Nikoleikapelle findet, hat sich bis heute zwar nicht bewahrheitet. Dafür hat Wagatha bei seinen Ausgrabungen im Rahmen von Sanierungsarbeiten aber die Grabplatte von Probst Konrad II gefunden.

Die Teilnehmer erfahren viele interessante Details

Konrad II war in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts ein sehr bedeutender Kirchenvorsteher und der 14. Probst des Klosters. Mit dem Kaiser – Ludwig der Bayer – traf er eine Vereinbarung, wonach jeder, der im Kloster wohnt, von Steuern befreit ist. Die Folge: Ein jeder, der sich vor den Steuern drücken wollte, ging ins Kloster. 1437 wurde das Kloster nach einer Reform wieder zur Basis des Klosterlebens.

Immer wieder sind während der Führung Grab- oder Gedenkplatten zu sehen, die an verstorbene Augustiner-Chorherren oder andere einflussreiche Menschen und Familien erinnern, die mit der Geschichte des Klosters eng in Verbindung stehen. Die Teilnehmer erfahren zudem Details über die Verbundenheit nach „ganz oben“ und „ganz unten“, da im Kreuzgang Spuren vom Teufel entdeckt wurden, dessen in Stein verewigte Kralle man während der Suche nach einer Elektroleitung fand.

Und „die guten Beziehungen nach oben“, wie Wagatha meint, mag man durchaus von der Tatsache ableiten, die den Beginn der Generalsanierung auslöste. Eines Morgens im Jahr 2007 krachte ein Teil der Stuckdecke eines Klassenzimmers herunter (die Klassenzimmer sind die ehemaligen Zellen der Chorherren gewesen). Die Räume wurden regulär zum Schulbetrieb für die Schüler erst um 7.30 Uhr aufgeschlossen. Verletzt wurde niemand.

Mancher ehemaliger Schüler, der an der Führung teilnimmt, wird zurückversetzt in seine Schulzeit. Wenn Referent Wagatha vor einer „Zelle“ steht und dazu aufgefordert: „So, wenn ihr da jetzt bitte alle mal reingeht’s – jetzt schreiben wir eine Ex, jetzt werden wir ausgefragt.“

Ganz so wie früher macht es immer noch Spaß, beim Gehen über den alten Steinfliesenboden mit der Außensohle der Schuhe jeden Schritt so abzudrehen, dass durch die Reibung ein lautes Quietschen erzeugt wird. Und die uralten Holztüren habe man früher „mit einem leichten Hüftschwung geöffnet“, wie ein Besucher und ehemaliger Schüler der Realschule sich erinnert.

Wagatha erzählt später von einem Geheimgang, der heute ein Aufzug ist, zeigt den Teilnehmern Putten, die eine Maß Bier in der Hand halten. Er bedankt sich zum Schluss bei seiner Gruppe („ein super Publikum“) die Teilnehmer bedanken sich bei ihm. Ein Mann scherzt, die Teilnehmer könnten sich doch auf der Suche nach den Gebeinen der Chorherren machen, deren Lage bis heute immer noch ein großes Rätsel ist. Er habe auf jeden Fall schon Tipps, wo man beginnen könnte zu graben, sagt Wagatha. Es ist ein Genuss zuzuhören, wenn Wagatha Geschichte wieder lebendig macht.

ROSWITHA HÖLTL

Und Prost: Diese Putten genehmigen sich ein Tröpfchen. © Foto: hr